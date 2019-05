Stiri pe aceeasi tema

- Alianța USR-PLUS solicita Guvernului sa se reuneasca de urgența și sa adopte o OUG prin care sa fie prelungit programul de vot pana la ora 23.00, a anunțat Dacian Cioloș. Liderul PLUS a adaugat ca alianța solicita suplimentarea numarului buletinelor de vot, informeaza Mediafax.Citește și:…

- "Cred ca viitoarea Constitutie a Romaniei trebuie sa precizeze mai clar responsabilitatea guvernarii. Presedintele si Guvernul trebuie sa lucreze impreuna, dar pentru asta presedintele tarii trebuie sa isi asume decizii. Daca nominalizezi in fruntea Guvernului toate, dar chiar toate marionetele unuia…

- „Daca nominalizezi in fruntea Guvernului toate, dar chiar toate marionetele unui infractor ca Dragnea, tu, ca președinte, trebuie sa iți asumi responsabilitatea pentru nominalizare. Crede Parlamentul ca președintele a greșit și președintele trebuie suspendat? Dar daca pierd referendumul atunci trebuie…

- Fostul premier Dacian Ciolos a lansat primul atac dur la adresa presedintelui Klaus Iohannis, pe care l-a numit „un presedinte fara solutii“. Alianta USR PLUS si-a lansat duminica la Timisoara candidatii la europarlamentare.

- Fostul premier, Dacian Ciolos, care deschide lista Alianței USR PLUS, a lansat, duminica seara, primul atac dur la adresa președintelui Klaus Iohannis, pe care l-a numit ”un președinte fara soluții”. Alianța USR PLUS și-a lansat duminica la Timișoara candidații la europarlamenare in fața membrilor de…

- Dan Barna a declarat, miercuri, la Sibiu ca Romania se afla in punctul culminant al calitatii sale de membru al Uniunii Europene, prin faptul ca detine presedintia Consiliului Uniunii Europene, dar nu a stiut sa profite de aceasta pozitie. “Sibiul este astazi probabil in cea mai buna pozitie…

- Opozitia nu este de acord cu nominalizarea lui Eugen Nicolicea, la Ministerul Justitiei si il sfatuieste pe presedintele Klaus Iohannis sa nu semneze decretele de numire in functie pentru cele trei nominalizari, in Guvernul Dancila. Liderii Aliantei USR PLUS, Dacian Ciolos si Dan Barna, ii cer presedintelui…

- "Dragnea a mintit in seara asta de-a inghetat Belina. Spune ca guvernele PSD ALDE au absorbit de 4 ori mai multe fonduri europene decat Guvernul Ciolos. Credem ca ii lipsesc notiuni elementare de matematica. Pentru ca in 2016 au intrat in Romania 7,4 miliarde de euro, in total. In ultimii doi ani,…