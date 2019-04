Dacia Sandero 2019, primele imagini! Cum arată noua maşină care a uimit toţi şoferii - VIDEO In fotografiile revistei franceze apare un Sandero mai robust decat variantele cunoscute pana acum. Este vorba despre un automobil mult mai lung și mai lat, deci mai stabil și posibil, mult mai incapator, potrivit playtech.ro. Partea inferioara a feței mașinii are un design mai atragator, mai modern și cu o mai buna dispunere a proiectoarelor de ceața. In același timp, ornamentele din jurul aripilor și de pe acoperiș se aseamana cu modelul Stepway. In partea din spate, noul Sandero seamana cu alte mașini mult mai scumpe, dar din aceeași categorie, cum ar fi Ford. Modelul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

