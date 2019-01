Stiri pe aceeasi tema

- CURS VALUTAR. Banca Nationala a Romaniei a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6764 lei/euro, o crestere de 0,09% fata de pragul atins miercuri, un nou nivel record. Miercuri, euro a atins pragul...

- Producatorii auto germani au realizat vanzari record in 2018, grupul BMW pastrand pozitia de lider pe piata premium pentru al 15-lea an consecutiv, cu 2,49 de milioane de vehicule vandute, urmata de Mercedes-Benz, cu 2,31 de milioane de unitati, dar analistii se intreaba cat timp vor mai reusi constructorii…

- Anul 2018 a fost cel mai bun pentru piata de birouri din ultimii ani, pe masura ce gradul de ocupare a scazut constant, chiriile s-au mentinut in medie intre 14 si 19 euro/mp/luna in cele mai bune cladiri sau chiar au crescut usor, iar dezvoltatorii se intrec in a proiecta si construi cele mai bune…

- Pentru BMW, din Romania pe lista scurta a intrat Deva, insa ungurii au venit cu forta de munca, infrastructura, furnizori si centre logistice. continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- CURS VALUTAR. Banca Nationala a Romaniei a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,6581 lei/euro, o crestere de 0,24% fata de pragul atins joi. Dolarul american, cotat indirect in piata...

- Dacia avanseaza pe piata auto din Uniunea Europeana - la 11 luni a reusit un salt de 13,5% si le-a luat fata unor constructori precum Nissan, Kia si Seat. Si e o crestere extrem de importanta, pentru ca vine pe o stagnare a pietei.

- Din benzinarii vine in sfarsit o veste buna. Benzina s-a ieftinit semnificativ si a ajuns la cel mai mic pret din acest an. Si motorina costa mai putin, dar diferenta intre cele doua tipuri de combustibil ramane una importanta.

- Grupul Volkswagen va lansa in 2020 o platforma online prin care va vinde masini si servicii, va gestiona platile ratelor si va furniza update-uri software, astfel incat clientii sa nu mai faca vizite la dealeri.