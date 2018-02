Stiri pe aceeasi tema

- Castigurile semnificative de pe pietele de actiuni si obligatiuni au impins valoarea portofoliilor fondurilor de pensii catre noi culmi in anul 2017. Activele gestionate de cele mai mari 22 de fonduri de pensii din lume au atins o suma record de 41,3 trilioane de dolari la sfarsitul anului 2017,…

- Pentru mulți dintre noi, o casa de vacanța sau un apartament intr-o locație de excepție din Romania sau de peste hotare nu poate fi decat un vis. Exista insa o modalitate prin care acest vis poate sa devina realitate. Pe scurt, achiziționarea unei proprietați in sistem time-sharing, concept foarte popular…

- Mare atentie la sumele de bani pe care le rulati prin conturi sau le jucati la cazinouri si pariuri. Toate bancile si firmele de jocuri de noroc sunt obligate de o directiva europeana sa verifice si sa raporteze tranzactiile mai mari de 10.000 de euro. Dacă operaţiunea pare suspectă,…

- Un roman produce - in medie - 261 de kilograme de deseuri pe an Foto: Arhiva. Danemarca este tara europeana care produce cea mai mare cantitate de deseuri urbane, în timp ce România genereaza cel mai putin gunoi în orase, potrivit datelor Eurostat. Chiar daca Danemarca…

- Uniunea Europeana a convenit luni sa ofere Marii Britanii o perioada de tranzitie de 21 de luni dupa Brexit, in cursul careia va fi mentinut status quo-ul apartenentei la UE, dar in care Marea Britanie nu va avea drept de vot, au anuntat surse oficiale, relateaza AFP si Reuters.Cei 27 de membri…

- Vrancenii care doresc sa iasa mai repede la pensie și solicita, in acest sens, pensie anticipata parțiala trebuie sa știe ca vor primi un cuantum diminuat al pensiei pentru limita de varsta. Chiar și așa, pe parcursul anului trecut, 608 persoane au solicitat la Casa Județeana de Pensii…

- Noul ministru pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, spunea, in 2013, intr-un interviu pentru Adevarul, ca romanii saraci n-ar trebui sa plece in strainatate, ci sa-si ia cate doua-trei slujbe in paralel si sa munceasca mai mult. Asta, in conditiile in care fratele ei traia la acea vreme…

- Perioada de iarna poate fi una dificila pentru persoanele care sufera de picior diabetic, din cauza ca purtarea indelungata a incalțamintei de iarna poate duce la ulcerații și la alte complicații ale bolii. Specialiștii spun ca, in aceasta perioada cu temperaturi scazute, piciorul diabetic necesita…

- Numarul innoptarilor inregistrate anul trecut in structurile de primire turistica din Uniunea Europeana au depasit 3,25 miliarde, in crestere cu 5,1% fata de 2016, arata datele preliminare publicate de Eurostat, preluata de Agerpres. In termeni absoluti, Spania cu 471 milioane innoptari, in crestere…

- Dupa ce anul trecut nu au avut un an foarte bogat, acum e timpul ca varsatorilor sa li se intample lucruri foarte bune! Zona relațiilor și a casatoriei este activa. De asemenea, zona parteneriatelor e bine aspectata. Anul acesta, Varsatorii vor experimenta un lucru paradoxal, care nu li s-a prea mai…

- Oil Bulletin, serviciul de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana prezinta statisticile evoluției europene a prețurilor combustibililor. In perioada cuprinsa intre 1 și 15 ianuarie in Romania carburantii s-au scumpit cu cca 3%, respectiv 16 bani pe litrul de benzina si…

- Persoanele fizice autorizate (PFA) care au obtinut venituri din activitati independente in cuantum mai mic de 1.900 de lei/luna (22.800 de lei pe an) in 2017 nu sunt obligate sa depuna declaratia 600 la Fisc pana la 31 ianuarie. Cele care doresc sa depuna declaratia, chiar daca au obtinut venituri…

- Directoarea executiva a Casei Județene de Pensii (CJP) Dolj, Daniela Licu, a explicat intr-un interviu acordat GdS care sunt cele mai mari probleme intampinate de cei care vor sa se pensioneze, cum stau lucrurile cu popririle pe pensii și cu ...

- CHIȘINAU, 17 ian — Sputnik. Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, și-a încheiat marți voiajul în Europa de Est. Timp de cinci zile, acesta a vizitat șase state. Turneul a finalizat cu un incident neplacut pentru delegația japoneza în România, unde prim-ministrul…

- Economia Statelor Unite este cea mai mare din lume. Cu o valoare de 18 trilioane de dolari, reprezinta un sfert (24,3%) din avuția globala, arata datele Bancii Mondiale, citate de World Economic Forum. SUA sunt urmate de China, a cărei economie a ajuns la o valoare de 11 trilioane de dolari, adică…

- Numarul de autoturisme noi inmatriculate a crescut anul trecut in Romania cu 10,7%, la un total de 105.083 unitati, piata locala plasandu-se pe locul 17 in UE, potrivit datelor ACEA (Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile) si ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din…

- 'Printre modificarile aduse de OUG nr. 95/6 decembrie 2017 se numara faptul ca nu vor beneficia de indemnizatie de somaj absolventii care, la data solicitarii dreptului, au fost admisi sau urmeaza cursurile unei forme de invatamant, organizate si/sau acreditate, dupa caz, in conditiile legii', se…

- Accident grav in zona barajului de la Valea de Pești, in Hunedoara. Doi oameni au murit și altul a fost grav ranit, dupa ce mașina in care se aflau a cazut in Raul Jiu. Femeia ranita a fost recuperata și transportata la spital. Victimele sunt doi barbați din Lupeni, in varsta de 39, respectiv 42 de…

- Uniunea Europeana de Gimnastica i-a nominalizat pe sportivii Catalina Ponor si Marian Dragulescu la categoria „Gimnastii anului 2017 in Europa”. Constanteanca, recent retrasa din activitate, conduce topul detasat, cu peste 1.500 de voturi, din totalul de 2.300, urmata de Ellie Downie (Marea Britanie),…

- Au stat in frig iarna trecuta Aproape 14% dintre români nu au avut posibilitatea sa-si încalzeasca locuintele corespunzator în cursul anului 2016 - conform datelor centralizate de Biroul European de Statistica - Eurostat. Media europeana a fost de 8,7%, cu cel mai mare procent…

- Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati (ANPD) a organizat in data de 20 decembrie 2017 conferinta de presa ocazionata de finalizarea proiectului 'Asigurarea mobilitatii pentru persoane cu dizabilitati in Romania si Europa'. Obiectivul general al proiectului a fost acela de a facilita…

- Mai multi parlamentari UDMR au initiat o propune legislativa care vizeaza ca pentru persoanele cu varsta de peste 25 de ani, termenul de valabilitate ale pasapoartelor simple electronice sa fie de 10 ani, iar pentru persoanele intre 12 si 25 de ani sa ramana de 5 ani. O initiativa similara…

- Datele primei perioade de transferuri in principalele campionate europene de fotbal sunt urmatoarele:Franta, Anglia, Spania, Scotia, Grecia 1-31 ianuarie 2018, ora locala 23.59Germania1-31 ianuarie, ora 18.00Italia, Olanda3-31 ianuarie, ora 23.00Portugalia3…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis miercuri ca serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber este un serviciu de transport care trebuie reglementat ca atare, informeaza AFP, preluata de Agerpres. În decizia sa, CJUE a subliniat că un serviciu al cărui scop este…

- Cel putin 11 persoane au murit, iar alte 20 au fost ranite dupa ce un autocar care transporta turisti de pe o nava de croaziera s-a rasturnat în sud-estul Mexicului. Autocarul transporta 31 de turisti care coborâsera de pe un vas de croaziera american si urmau sa viziteze situl…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) pune la dispozitia cetatenilor romani care se deplaseaza in strainatate pana la finalul anului "Ghidul de calatorie pentru Sarbatorile de iarna 2017", material care contine recomandari utile in cazul calatoriilor in afara granitelor Romaniei, precum si un set de…

- Aproximativ 15.700 de medici romani lucreaza in strainatate, conform un studiu realizat de Asociatia Romana pentru Promovarea Sanatatii (ARPS), informeaza AGERPRES . “In sistemul medical, conform estimarilor autorilor, aproximativ 15.700 de medici romani isi practica in prezent meseria in strainatate,…

- Luna trecuta, au fost livrate in regiune aproximativ 1,18 milioane de vehicule, fața de 1,25 milioane de unitați in perioada similara din 2016. EFTA (Asociația Europeana a Liberului Schimb) este alcatuita in prezent din patru state: Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Aproape toate…

- Numarul angajatilor a crescut cu 0,3% in Uniunea Europeana (UE28) si cu 0,4% in zona euro (EA19) in trimestrul trei din 2017, comparativ cu precedentele trei luni, potrivit datelor preliminare prezentate miercuri de Eurostat. În trimestrul doi din 2017, numărul angajaţilor a înregistrat…

- Rata saraciei atinge cote alarmante in Romania, potrivit datelor publicate marți de Eurostat. Practic, unul din doi romani se zbate in lipsuri de tot felul. Persoanele care se confrunta cu deprivarea materiala nu au mijloacele necesare pentru cel putin cinci aspecte din urmatoarele enumerare: cheltuieli…

- Recolta de porumb boabe a Romaniei a depașit 14,5 milioane de tone in acest an, producția medie obținuta fiind de aproape 6 tone la hectar, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. Potrivit INS, țara noastra ar putea ocupa locul I in UE cu doua producții, cea de porumb și…

- Vesti bune pentru romanii care nu au stagiul complet de cotizare pentru a putea iesi la pensie. Completarea vechimii in munca pentru obtinerea unei pensii in sistemul unitar de pensii publice se poate efectua pana la data de 31.12.2018. Aceasta modificare este in conformitate cu prevederile…

- Vineri, 8 decembrie, la Chișinau, s-a stins din viața Vladimir Curbet, conducatorul artistic al ansamblului „Joc". Maestrul a dirijat acest colectiv din anul 1958. Anume datorita lui Curbet, „Joc" a devenit renumit pe arena internaționala. Ansamblul „Joc" este unul dintre…

- Marea Britanie trebuie sa respecte ''intreaga legislație a UE, inclusiv pe cea noua'', sa-și achite contribuțiile care ii revin la facturile UE și sa accepte supravegherea judiciara in timpul perioadei de tranziție dupa Brexit, a afirmat vineri la Bruxelles președintele Consiliului European, Donald…

- Potrivit raportului intocmit de Comisia Europeana, rata de parasire timpurie a scolii a crescut in Romania, in 2016, la 18,5% , fata de 17,3% cat era in anul 2013 si aproape s-a dublat fata de media europeana unde procentajul este de 10%. „Monitorul educatiei si formarii 2017” mai arata…

- Un român de 31 de ani care lucra ca șofer de TIR, în Italia, a fost gasit mort în cabina, luni, 27 noiembrie, într-o parcare din zona Revereta, Republica San Marino, scrie rotalianul.com. Conform autoritaților din San Marino, citate de cotidianul local Libertas, românul…

- Zitec, unul dintre principalii producatori locali de aplicatii online, anunta inaugurarea oficiala a sediului din Brasov, unde in prezent activeaza sase persoane, urmand ca in perioada urmatoare compania sa extinda echipa cu inca 20 de specialisti in software si digital marketing, pe toate nivelurile…

- Fața de primele 10 luni din 2016 deficitul bugetului general consolidat a crescut de cinci ori, de la 1,3 miliarde de lei (0,17% din PIB) in perioada ianuarie — octombrie 2016 la 6,6 miliarde de lei. Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 207,9 miliarde de lei, reprezentand 24,7%…

- Se apropie sarbatorile de iarna, iar intrebarea care sta pe buzele tuturor este unde urmeaza sa petreaca trecerea dintre. Tocmai de aceea, iți prezentam unde poți sa faci Revelionul in strainatate cu mai puțin de 1.000 de lei de persoana. Unde poți sa faci Revelionul in strainatate cu mai puțin de 1.000…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, vineri, in Suedia, intrebat fiind despre noul dosar care il vizeaza pe Liviu Dragnea, ca persoanele condamnate sau cercetate penal nu ar trebui sa fie in aparatul de conducere al statului. "Eu m-am exprimat de foarte multa vreme Din capul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anunțat ca ciclonul polar Olaf va patrunde în România prin nordul tarii. ”Exista un ciclon, Numa, pe numele lui, care vine din zona Italiei, care a afectat cu inundatii Grecia, cu vânt si grindina…

- Casa Județeana de Pensii (CJP) Covasna a anunțat ca mai are cateva locuri disponibile la tratament balnear, pentru luna decembrie. Consilierul de comunicare din cadrul CJP Covasna, Kollo Piroska, a transmis, ieri, ca pentru a XVIII-a serie de bilete, a carei data de incepere este 01, 02, 03 respectiv…

- ♦ Sub conducerea lui Andreas Treichl, grupul bancar austriac Erste a inceput o ofensiva de extindere in Europa Centrala si de Est prin achizitionarea unora dintre cele mai mari banci din regiune. In Romania, Erste a cumparat cu o suma considerata ireala la acea data BCR, cea mai mare banca romaneasca.…

- Din cei 140 de producatori de vinuri din Republica Moldova, 23 exporta pe piața din România. Chiar daca de peste Prut pleaca spre piața locala doar 6% din exporturile realizate de producatorii moldoveni de vin, aceștia au ales țara noastra drept poarta spre statele din Uniunea Europeana.…

- Ciclonul Olaf, un ciclon polar, lovește România și vine cu temperaturi scazute și ninsori puternice, înca de duminica. Ciclonul va patrunde în România prin nodul țarii, duminica seara, și va transforma precipitațiile în ninsoare. Olaf ar putea…

- Vineri, 17 noiembrie 2017, de la ora 17.00 (ora Romaniei), Volei Alba Blaj isi va afla adversarii din grupa Ligii Campionilor, ceremonia voleiului european urmand a se desfasura la Moscova (transmisa in direct la Laola1.tv). In cadrul Galei Voleiului European se vor decerna si distinctii individuale…

- Grupul Sphera, operatorul lanturilor de restaurante Pizza Hut, KFC si Taco Bell, a inregistrat in primele noua luni o cifra de afaceri consolidata de 401 milioane lei, in crestere cu 33,6% fata de perioada similara a anului trecut, suma ce acopera vanzarile integrale ale brandului KFC si cele ale…

- Cifra de afaceri a Romgaz s-a majorat in primele noua luni ale anului cu 35%, la 3,24 miliarde lei, in timp ce profitul net a crescut cu 65%, la 1,18 miliarde lei, potrivit raportului financiar al companiei. Veniturile totale au avansat cu 14,7%, in timp ce cheltuielile au inregistrat…

- Polițiștii clujeni solicita ajutorul cetpșenilor pentru a depista o tânara, de 28 de ani, din Cluj-Napoca, judetul Cluj, care ar fi plecat voluntar în Italia, apoi nu a mai putut fi contactata de familie din luna iunie.Astfel, Politia a fost sesizata cu privire la faptul…