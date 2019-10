Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 26 de persoane au murit in urma trecerii devastatoare a taifunului Hagibis pe teritoriul Japoniei, unde s-au inregistrat ploi de o intensitate fara precedent si inundatii catastrofale, relateaza AFP, citand presa japoneza, potrivit news.ro.Peste 100.000 de salvatori depun eforturi…

- Locuinte inundate, alunecari de teren, rauri revarsate: taifunul insotit de ploi torentiale, considerate de meteorologii niponi de o intensitate "fara precedent", a provocat dezastru dupa ce a lovit centrul si estul Japoniei in noaptea de sambata spre duminica.Locuitori si-au pierdut viata…

- Zeci de mii de militari si angajati ai serviciilor de salvare au fost trimisi duminica pentru a ajuta locuitorii blocati de ape si pentru a lupta impotriva inundatiilor provocate de unul dintre cele mai puternice taifunuri care au lovit tara in istoria recenta si care a paralizat pentru scurt timp…

- Ploi de o intensitate "fara precedent" au traversat centrul si estul Japoniei in noaptea de sambata spre duminica, scrie news.ro. Citeste si Vine CEL MAI PUTERNIC CICLON. Meteorologii avertizeaza ca nu am avut asa ceva in ultimele decenii Oamenii au fost ingropati in alunecarile de…

- Sapte persoane au murit și alte 15 sunt date disparute dupa cel mai puternic taifun care a lovit Japonia in ultimele decenii, paralizand Tokyo, provocand revarsarea raurilor care au dus la evacuarea a milioane de oameni inainte de a se indrepta spre coasta de nord-est a Japoniei, potrivit Reuters,…

- Un puternic taifun s-a apropiat vineri de Japonia, amenințând cu cele mai abundente ploi și cel mai puternic vânt din ultimii 60 de ani, închizând magazine, fabrici și sistemele de transport subteran, perturbând desfașurarea Grand Prix-ul Formulei 1 și Cupa Mondiala de…

- JMA a indicat ca Hagibis 'ar putea aduce rafale puternice de vant si ploi abundente in sudul Japoniei la 12 si 13 octombrie''. Luni, traiectoria taifunului sugera ca va lovi coasta de sud-vest a Japoniei la sfarsitul saptamanii amenintand astfel doua meciuri de rugby programate sambata la Fukuoka…

- Unul dintre cele mai puternice taifunuri care a afectat in ultimii ani capitala Japoniei a lovit luni regiunile situate la est de Tokyo unde a provocat decesul unei femei, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Peste 130 de curse aeriene au fost anulate, iar circulatia pe numeroase cai feroviare a fost…