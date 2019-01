CUTREMUR în Vrancea. Opt seisme de la începutul anului în România Un cutremur de magnitudine 2,4 s-a produs in aceasta dimineata in zona Vrancea. Seismul a avut loc la o adancime de 126 de kilometri, la ora 1.35, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). De la inceputul acestui an in Romania s-au produs 8 cutremure, cel mai puternic fiind inregistrat pe 9 ianuarie in judetul Buzau, cu o intensitate de 4,4. Cel mai puternic seism de anul trecut a avut loc in data de 28 octombrie, in judetul Buzau, si a avut o magnitudine de 5,8 pe Richter, miscarea tectonica fiind resimtita si la Bucuresti. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

