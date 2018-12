Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cutremur s-a produs in Romania, fiind al doilea in ultimele 12 ore. Conform seismologilor, epicentrul a fost localizat in județul Buzau, iar magnitudinea mișcarii telurice a fost de 2,7. Site-ul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) arata ca seismul s-a…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 pe scara Richter s-a produs, duminica, la ora locala 21:06, în judetul Buzau, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului (INFP).

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs, luni dimineata, in judetul Buzau, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 143 de kilometri.

- Un cutremur neașteptat s-a produs azi, puțin dupa pranz, intr-o regiune unde n-au avut loc astfel de mișcari. Seismul a fost neobișnuit pentru ca s-a produs intr-o zona „sigura”, la Targu Jiu. Un alt aspect care a facut acest cutremur un pic „altfel” a fost ca seismul s-a produs la o adancime destul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,4 pe scara Richter s-a produs duminica dimineața in județul Buzau, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), potrivit Mediafax. Sesimul a avut loc la ora 6.11 la o adancime de doar 107 kilometri. Cutremurul…

- Un nou cutremur s-a produs in Romania, vineri dimineata. Seismul a avut magnitudinea de 3,7 pe scara Richter si a avut loc intr-o zona neobisnuita a Romaniei, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.

- Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs in apropierea orașelor Negrești (16 km), Vaslui (19 km), Iași (43 km), Birlad (51 km), Huși (54 km) Cel mai puternic cutremur inregistrat in acest an, cu magnitudinea de 5,8 pe scara Richter,…

- Doua cutremure s-au produs joi, in județul Vrancea, la doar șase ore distanța unul de celalalt, ambele avand aproximativ aceeași magnitudine. Primul cutremur, cel inregistrat la ora 13:37, a fost localizat in județul Vrancea, dar la o adancime de 98 de kilometri. Acesta avut o magnitudine de 2.8 pe…