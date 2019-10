Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat, in aceasta noapte, ora 01:55, un cutremur produs in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea.Seismul a avut magnitudinea 3 pe scara Richter si s a produs la adancimea de 99 km.Cutremurul s a produs in apropierea…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3 și 2,4 grade s-au produs in noaptea de miercuri spre joi, in mai puțin de șase ore, in județele Vrancea și Buzau.Citește și: Curtea Constituționala, motivare care arunca in aer alegerile prezidențiale/ DOCUMENT Potrivit Institutului National de Cercetare…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, in zona seismica Vrancea, in județul Buzau, la adancimea de 119 kilometri, anunța mediafax.Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului orasele cele mai…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4 grade pe scara Richter s-a produs vineri, la ora 2.11, in județul Vrancea, la adancimea de 129 de kilometri.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Nehoiu (41km),…

- Cutremur de 3 grade pe scara Richter in Vrancea, in noaptea de joi spre vineri. Un nou seism s-a produs in aceasta zona la o adancime de 73 kilometri, anunța Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). De remarcat ca seismul a avut loc la ora 03:20 dimineața. Cutremurul s-a…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter s-a produs, luni dupa-amiaza, in judetul Vrancea, la adancimea de 139 de kilometri, potrivit Mediafax.Citește și: Mega-eveniment pentru Klaus Iohannis! Cand și unde va avea loc Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare…

- Seismul a avut magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter si a fost resimtit in orasele Odobești (37km), Panciu (41km), Onești (45km), Tirgu Ocna (50km), Focșani (51km). Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la ora 20.01, in…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs, luni seara, in judetul Vrancea, la adancimea de 120 de kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la ora 20.01, in judetul Vrancea.Seismul s-a produs…