- Cutremur, duminica, in Romania. Vezi unde s-a produs și ce magnitudine a avut Un cutremur cu magnitudinea de 2,4 grade pe scara Richter a avut loc duminica in Romania. Seismul s-a produs in judetul Buzau la o adancime de 138 km. Precedentul cutremur din tara noastra avusese loc sambata, in judetul Arad,…

- Cutremur neobișnuit in Romania.Vezi unde s-a produs Un cutremur cu magnitudinea de 2,1 grade pe scara Richter a avut loc sambata, in Romania. Seismul s-a produs in judetul Arad, la o adancime de 17 km, la ora 15.52. Precedentul cutremur din tara noastra avusese loc joi, in judetul Vrancea, cu o magnitudine…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe scara Richter s-a produs, miercuri seara, in judetul Buzau, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 120 de kilometri.

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 pe scara Richter s-a produs, marți dimineața, in zona seismica Vrancea, județul Buzau, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).Seismul s-a produs in județul Buzau, la ora locala 03:18, la o adancime de 113 kilometri, fiind resimțit…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter a avut loc duminica dimineata, în România. Seismul s-a produs în judetul Buzau, la o adâncime de 137 de kilometri. Precedentul cutremur din tara noastra avusese loc în data de 31 ianuarie, cu…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 pe scara Richter s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, la ora 2:05. Seismul s-a produs la o adancime de 145 kilometri, intr-o zona neobisnuita, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.

- Un cutremur cu magnitudinea 2,7 pe scara Richter s-a produs, miercuri dupa-amiaza, în judetul Buzau, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adâncime de 143 de kilometri.

- Un nou cutremur, cu magnitudinea 2,1 grade pe scara Richter, s-a produs in noaptea de vineri spre sambata in judetul Vrancea, fiind al treilea seism inregistrat in mai putin de 24 de ore, informeaza Mediafax.Seismul a avut magnitudinea de 2,1 ...