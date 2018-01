Cutremur de suprafata in judetul Ialomita. Cand a avut loc, aici, ultimul cutremur

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs vineri dupa-amiaza, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs la ora locala 16:58 in judetul Vrancea, la adancimea de 104,7 kilometri. Cutremurul…

- Specialistii spun ca miscarea telurica este una neobisnuita datorita faptului ca a avut loc la o adancime mica, respectiv la cinci kilometri adancime. Cele mai apropiate orase fata de epicentrul cutremurului sunt Arad si Lipova, la aproximativ 25 de kilometri distanta, Curticiul si Pancota, la 37 de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,1 grade pe scara Richter s-a produs luni în jurul orei 22:00 într-o regiune din România. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 15/01/2018 la ora 22:00:06(ora…

- Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a transmis ca marți, la 13:02:38 (ora Romaniei) s-a produs, in zona seismica Vrancea, județul Vrancea un cutremur cu magnitudinea 2,6 pe scara Richter, la adancimea de 120.5 km.

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs luni, la ora 5.31, in Muntenia, judetul Braila, la o adancime de numai 10.4 kilometri. Orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Faurei (2km), Ianca (25km), Pogoanele (34km), Ramnicu Sarat (39km) si Insuraței (41km).…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului au anuntat ca un cutremur cu magnitudinea de 5,4 pe Richter s-a produs in urma cu putin timp.Seismul a avut loc la ora...

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs marti, în România. Seismul a avut loc în judetul Buzau, la ora 13.46, la o adâncime de 116 kilometri. Acesta este primul cutremur din anul 2018. Precedentul a avut loc pe 30 decembrie…

- Conform Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur a avut magnitudinea 3,1 si s-a produs la ora 01.33, in judetul Buzau. Cutremurul s-a inregistrat la o adancime de 127 de kilometri. Un alt seism, cu magnitudinea 2,4, a avut loc la ora 03.25, in…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 a avut loc joi, la ora 01:33, in județul Buzau, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Seismul s-a produs la o adancime de 127 de kilometri. Citește și: O fosta celebra tenismena anunța unde va da Simona Halep LOVITURA…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta seara (marți), in județul Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 127 kilometri. „In ziua de 26/12/2017 la ora 17:18:27…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: in ziua de 24/12/201703:40:26 cutremur in judetul Buzau, localizat manual.Coordonate: lat 45.5842; lon 26.4539.Magnitudine: 3.2, adancime: 114.9km. Reamintim ca in luna mai a avut loc una dintre cele mai importante…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter s-a produs, in noaptea de vineri spre sambata, in judetul Vrancea, zona seismica Vrancea, la adancimea de 81.6 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- A fost activitate seismica intensa pe seismografele Institului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului in ultimele doua zile, unde au fost inregistrate sase miscari telurice. Cel mai mare dintre acestea a avut magnitudinea de 3.5 grade, iar cel mai mic 2.2 grade.Unul dintre ele a fost…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs, vineri, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la ora locala 9:33, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), informeaza Agerpres.ro.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs vineri dimineata, în judetul Vrancea. Seismul a avut loc la ora 05.24, la adâncimea de 127,4 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului. În aceasta saptamâna…

- Cutremurul a avut loc la ora 04.28, la o adancime de 141 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Nehoiu (18km), Covasna (36km), Intorsura Buzaului (40km), Targu Secuiesc (51km), Valenii de Munte…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter s-a produs marti seara, in judetul Vrancea, la adancimea de 74.7 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.

- Trei cutremure s-au produs in noaptea de luni spre marti in zona seismica Vrancea, primul seism avand magnitudinea 3,9 pe scara Richter, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Primul cutremur – cu magnitudinea 3,9 – a avut loc la ora 00.15, in judetul Buzau,…

- Un cutremur neobisnuit a avut loc in urma cu putin timp la granita Romaniei! Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, acesta s-a produs la o adancime de doar 9,8 kilometri.

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs, vineri dupa-amiaza, in Romania, confirmand zicala ”Nicio zi fara cutremur!”, mic sa fie, dar sa fie. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc in judetul Vrancea, la orele 15:12, foarte aproape…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de miercuri spre joi, in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, la ora locala 2:11, potrivit Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la o adancime de…

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului inaugureaza astazi, in satul galatean Izvoarele, prima unitate de cercetare a cutremurelor de suprafata din Romania, o investitie guvernamentala de 250.000 de euro. Satul galatean Izvoarele a devenit cunoscut in toamna anului 2013,…

- In ultimii doi ani, in Romania s-au produs peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4. Ultimul cutremur cu o astfel de magnitudine, respectiv 4,2, a avut loc in 28 octombrie, in judetul Buzau. Cel mai puternic cutremur din acest an a avut loc in 8 februarie, in Vrancea, si a avut magnitudinea 5, fiind…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: 14/11/2017 08:24:59 cutremur in judetul Buzau, localizat manual.Coordonate: lat 45.5683; lon 26.4848.Magnitudine: 3.4, adancime: 131.7km

- Un cutremur de magnitudine 3.5 grade a avut loc, in largul Marii Negre, in aceasta dupa amiaza, la ora 14.58, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Hipocentrul a fost la 10 kilometri adancime.Aceeasi sursa mai mentioneaza ca epicentrul a fost localizat la coordonatele…

- Un cutremur puternic, de mica adancime, a avut loc in urma cu putin timp, in apropiere de granita cu Romania, anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut o magnitudine de 4.1 si s-a produs la o adancime de doar 4.4 kilometri.

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,1 grade pe scara Richter s-a produs, vineri, la ora 10.40, in judetul Brasov, la o adancime de 2 kilometri, informeaza Institutul National pentu Fizica Pamantului. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), vineri la ora…

- Romania a fost zguduita miercuri de un nou cutremur. Conform Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul, de 2,5 grade pe scara Richter, a avut loc la ora 7:05, la o adancime de 116,1 kilometri.

- Un seism cu magnitudinea de doua grade a fost inregistrat, in judetul Vrancea, la aproximativ 66 de kilometri adancime.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cutremurul, care a avut loc la ora 10.55, a fost localizat la coordonatele lat 45.80; lon 26.79, in perimetrul…

- Un nou cutremur de suprafata s-a produs pe teritoriul tarii noastre. Potrivit datelor obtinute de la Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului, seismul a avut loc îast[yi, la ora 11:24, la o adâncime de doar 5 kilometri. Cutremurul…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 a avut loc joi dimineata, in judetul Vrancea. Potrivit Institutului pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea 3,1 s-a produs la ora 6:12, la adancimea de 98,8 kilometri. In ultimii doi ani, in Romania s-au produs peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4. Ultimul…

- Potrivit datelor obtinute de la Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc in aceasta dimineata, la ora 4:23, la o adancime de doar 18 kilometri.

- Un nou cutremur de suprafata s-a produs pe teritoriul tarii noastre. Potrivit datelor obtinute de la Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului, seismul a avut loc în aceasta dimineata, la ora 4:23, la o adâncime de doar 18 kilometri.…

- Cutremur de suprafata in Buzau, anunta INFP. Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade pe scara Richter a avut loc sambata dupa-amiaza, la ora 16:56, in județul Buzau, la adancimea de 113,6 kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). In…

