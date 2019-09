Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea de 5,6 pe scara Richter s-a produs, sambata seara, la 30 de kilometri vest de capitala Albaniei, Tirana, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al SUA (USGS), transmite Reuters. Potrivit USGS, epicentrul seismului a fost localizat la o adancime de 10 kilometri.…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 pe scara Richter s-a produs duminica dimineata, la ora locala 2:22, in zona Vrancea, la o adancime de 170 de kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului. De la inceputul lunii septembrie, in Romania au avut loc sapte seisme cu magnitudini peste…

- Dupa cutremurul care s-a produs, marti, in zona seismica Vrancea si care a avut magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter, au aparut opinii liniștitoare, unele abisale din partea specialiștilor. Directorul onorific al INCDFP, Gheorghe Marmureanu a afirmat ca seismul recent „este unul normal și nu ar…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4 pe scara Richter s-a produs, vineri dimineața, in Romania, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seimsul s-a produs la ora 10:00, la o adancime de 133 kilometri. Cutremurul s-a resimțit in apropierea…

- Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Nehoiu (29 km), Covasna (41 km), Intorsura Buzaului (51 km), Targu Secuiesc (54 km), Slanic-Moldova (60 km), transmite Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. De la inceputul acestei luni, in Romania au avut loc 12 seisme, cu…

- Un cutremur de 3,2 pe scara Richter a avut loc joi, la ora 10.49, in județul Vrancea, informeaza Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, potrivit Mediafax.Potrivit INCDFP, seismul s-a produs la ora 10.49, la o adancime de 140 de kilometri. Citește și: Arad:…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs vineri dimineața in județul Vrancea, la adancimea de 70 kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Fost criminalist-șef: Gheorghe Dinca se intarește. In 33 de ani de profesie n-am…

- Un nou cutremur s-a produsluni, 22 iulie 2019, in judetul Vrancea. Seismul s-a produs la o adancime de 139 de kilometric, potrivit specialistilor Institutului National pentru Fizica Pamantului. Cutremurul a fost inregistrat la ora 16.16 si a avut o magnitudine de 2,9 pe scara Richter. In urma cu trei…