- Un cutremur cu magnitudine 6,7 s-a produs, sambata, in Chile, fiind emisa initial si o alerta de tsunami, care a fost apoi anulata, anunta Reuters. Seismul s-a produs la ora locala 10:32, la 15,6 kilometri sud - sud-est de Coquimbo, la o adancime de 53 de kilometri si a zguduit cladirile,…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,9 s-a produs sambata in largul insulei Mindanao, din sudul Filipine, a anuntat Institutul geologic american (USGS), alerta de avertizare privind posibile tsunami fiind retrasa dupa circa doua ore, relateaza AFP si Reuters. Nu au fost raportate persoane ranite…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,3 s-a produs joi la 88 kilometri vest-sud-vest de localitatea Nikolskoye, in zona peninsulei Kamceatka din Orientul Indepartat Rus, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. Centrul de alerta de tsunami din Pacific…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs duminica in provincia Papua situata in estul Indoneziei, fara sa fie declansata alerta de tsunami, potrivit agentiei nationale de meteorologie si geofizica, relateaza Xinhua, poterivit agerpres.ro.Seismul a avut loc la ora locala 16:42 (09:42 GMT),…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,1 s-a produs luni in sudul oceanului Atlantic, in apropiere de Insulele Sandwich de Sud, aflate la nord de Antarctica, informeaza Institutul american de studii geologice (USGS), citat de Reuters si titrat de Agerpres. Cutremurul, a carui magnitudine a fost estimata initial…

- Un puternic seism cu magnitudinea 7,6 s-a produs miercuri in largul coastei de est a Noii Caledonii, in Pacificul de Sud, a anuntat Centrul de alerta pentru tsunami din Pacific (PTWC), avertizand asupra unor posibile valuri tsunami periculoase in regiune, relateaza Reuters, AFP si Xinhua, conform…