Cutremur cu magnitudinea 5.5 în Japonia Cutremurul a avut loc la ora locala 21:22 (12:22 GMT) la o adancime de 41 de kilometri si la o distanta de 24 de kilometri est in raport cu localitatea Chitose, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS).



In septembrie 2018, peste 40 de persoane au murit in prefectura Hokkaido in urma unui puternic cutremur de pamant cu magnitudinea 6,6, care a provocat alunecari de teren si a distrus numeroase locuinte.



Japonia se afla la jonctiunea dintre patru placi tectonice si este lovita in fiecare an de aproximativ 20% din numarul total al celor mai puternice… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

