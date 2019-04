Curs valutar: Sfarsit de saptamana bun pentru leu. Euro si dolarul continua sa scada

Stiri pe aceeasi tema

- Euro creste, marti, in comparatie cu moneda nationala, dupa ce saptamana trecuta a fost in continua scadere, iar luni s-a mentinut la aproape acelasi nivel de vineri. In schimb, dolarul a scazut. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7526 de lei, cu 0,04% mai mult ca luni.…

- Euro scade la inceput de saptamana in raport cu moneda nationala, dar foarte putin. In scadere si ceva mai mult este si dolarul. In schimb, francul elvetian a ajuns la cel mai mare nivel din 9 iulie 2015. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7625 de lei/unitate, mai putin…

- Euro scade, joi, in comparatie cu moneda nationala. In schimb, dolarul american continua sa creasca si ajunge la cel mai mare nivel din ultimii doi ani. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7603 de lei/unitate, in scadere fata de sedinta anterioara. Dolarul american,…

- Leul pierde teren, vineri, in comparatie cu euro si dolarul. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7433 de lei/unitate, cu 0,04% mai mult fata de joi. Si dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,1707 de lei/unitate, cu 0,30% mai mult fata de ziua precedenta.…

- Euro si dolarul american se apreciaza in a doua zi a acestei saptamani. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, marti, un euro la 4,7617 de lei/unitate, in scadere fata de sedinta de luni. Si dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar,…

- Euro si aurul fac un pas inapoi si se depreciaza joi. Comparativ, dolarul american creste usor. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, joi, un euro la 4,7559 de lei/unitate, in scadere fata de sedinta de miercuri. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare…

- Leul isi revine, vineri, in comparatie cu principalele valute. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7383 de lei/unitate, cu 0,14% mai putin fata de joi. Si dolarul american a scazut, fiind cotat de BNR la 4,2016 de lei/unitate, cu 0,20% mai putin fata de ziua precedenta.…

- Euro scade putin la inceput de saptamana in raport cu moneda nationala, dupa ce saptamana trecut a atins maximul istoric in trei zile. In schimb, dolarul este in crestere. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6771 de lei/unitate, mai putin cu 0,02% fata de ultima zi a saptamanii…