Stiri pe aceeasi tema

- "Aceasta lege, asa cum probabil va fi votata maine (miercuri - n.r.) in Parlament, ii pune pe parlamentarii romani intr-o situatie extrem de delicata, ma refer atat la cei din zona Puterii, cat si la cei din Opozitie, pentru ca acest proiect de lege are, pe de o parte, elemente bune pentru cei care…

- Presedintele Blocului National Sindical, Dumitru Costin, a declarat marti ca proiectul legii pensiilor, asa cum a iesit de la Comisia de munca a Camerei Deputatilor, are elemente bune pentru cei care se afla astazi in pensie, insa, pe de alta parte, este o lege

- Proiectul de Lege a pensiilor va intra saptamana viitoare in dezbatere la Comisia de munca din Senat si sper sa nu fie foarte multe amendamente pentru ca eu garantez ca legea devine inaplicabila, intrucat niciun guvern nu poate sa-si asume o suma mai mare decat cea pe care am prevazut-o noi, a declarat,…

- Guvernul a aprobat proiectul noii legi a pensiilor, care va fi dezbatut de marti in regim de urgenta de Parlament, a anuntat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Potrivit proiectului, nicio pensie aflata in plata nu va scadea, iar in anul 2021, punctul de pensie va fi 1.875 de lei. Proiectul…

- Legea pensiilor va intra saptamana viitoare in avizare interministeriala si, in maximum doua saptamani, ar putea fi adoptata in Guvern si apoi trimisa in Parlament, a declarat vineri ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia Olguta Vasilescu, scrie...

- Legea pensiilor va intra saptamana viitoare in avizare interministeriala si, in maximum doua saptamani, ar putea fi adoptata in Guvern si apoi trimisa in Parlament, a declarat vineri ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia Olguta Vasilescu. “Legea pensiilor saptamana viitoare ...

- Legea pensiilor va intra saptamana viitoare in avizare interministeriala si, in maximum doua saptamani ar putea fi adoptata in Guvern si apoi trimisa in Parlament, a anuntat, vineri, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia Olguta Vasilescu.

- Legea pensiilor va intra saptamana viitoare in avizare interministeriala si, in maximum doua saptamani ar putea fi adoptata in Guvern si apoi trimisa in Parlament, a anuntat, vineri, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia Olguta Vasilescu.