- Preparatul este originar din zona Crisanei, unde localnicii il pregatesc frecvent. Gustul savuros al mancarii este dat de sos, o combinatie de smantana, usturoi, faina, iaurt si miez de paine.

- Preparatul este unul de traditie in Romania pentru ca se poate servi si in zilele de post, dar si ca garnitura alaturi de carne sau peste. Savoarea inconfundabila a ghiveciului se obtine doar daca legumele sunt adaugate la sotat in ordinea corecta.

- Supa de pui cu legume este un preparat usor de executat si necesita putine ingrediente. Secretul obtinerii unui gust delicios sta in fierberea carnii si a legumelor, dar si in pregatirea taiteilor, daca alegem sa ii facem acasa.

- Vara este, fara doar si poate, sezonul legumelor si al fructelor, motiv pentru care daca nu mai stii ce sa gatesti iti recomandam aceasta reteta cu legume si orez, pe care o poti gati si acum, in timpului postului.

- Cilbirul este o reteta turceasca spectaculoasa vizual, sanatoasa, care se prepara rapid, necesita doar cateva ingrediente si are o vechime de cateva sute de ani. Vorbim practic de oua posate cu crema usturoiata de iaurt si unt topit aromatizat, pe care sultanii obisnuiau sa le manance in secolul al…

- Cu toții știm ca vara simțim nevoia sa mancam lucruri mai ușor digerabile și care sa nu conțina foarte multe grasimi. De aceea, pentru azi ți-am pregatit o rețeta fabuloasa și ușor de preparat.