Cum va fi vremea în București joi, 1 august. Sunt așteptate ploi și temperaturi în scădere Vremea se va racori joi in București. Pe parcursul zilei, norii iși vor face apariția pe cer pentru ca sunt anunțate ploi și intensificari de scurta durata ale vantului. Maine, temperatura maxima in București va fi de 29-30 de grade Celsius, iar minima se va situa in jurul valorii de 17-18 grade, se arata in prognoza speciala pentru Municipiul București, publicata de Administrația Naționala de Meteorologie. Pe parcursul zilei de miercuri, vremea in Capitala va fi caniculara, fiind anunțate temperaturi de 34-35 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatura-umezeala… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va racori joi in Capitala, iar pe parcursul zilei vor fi perioade cu innorari, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, potrivit prognozei speciale pentru Municipiul Bucuresti publicate de Administratia Nationala de Meteorologie, potrivit Agerpres. Temperatura…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța ca astazi vremea va fi calduroasa, cu cer variabil, si temperaturi maxime de 34 de grade Celsius. In Campia Romana si Dobrogea se poate instala canicula, iar disconfortul termic va fi accentuat. Prognoza meteo in țara Dupa-amiaza in regiunile intracarpatice,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 22 iulie, prognoza meteo pentru perioada 6-19 mai, astfel ca putem afla cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, in toate regiunile țarii. Vremea se va raci in majoritatea regiunilor tarii, in aceasta saptamana, insa in ultimele zile…

- Vremea se va incalzi ușor in cea mai mare parte a țarii, dupa ce in ultimele zile am avut parte de temperaturi scazute. Cerul va fi variabil, iar ploile iși vor face apariția in regiunile din jumatatea de nord Moldovei și izolat in restul teritoriului. Temperaturile maxime se vor situa intre 22 de grade…

- Vremea va fi caniculara joi in București, unde se vor inregistra temperaturi de 35 de grade Celsius la umbra, avertizeaza meteorologii, care prognozeaza insa o scadere ca valorilor termice incepand de vineri, scrie Mediafax.Joi, vremea va fi caniculara dupa-amiaza cand disconfortul termic…

- Vremea se menține calduroasa duminica, in Capitala, cu temperaturi ce ajung la 33 grade Celsius, seara fiind posibile averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelie și grindina, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) citata de Mediafax.Duminica, vremea va fi…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, o prognoza speciala pentru Capitala, meteorologii precizand ca de joi pana duminica inclusiv vremea va fi calda, cu temperaturi care ajung la 28 de grade Celsius, dar și instabila, cu ploi torențiale și furtuni, potrivit Mediafax.Meteorologii…

- Vremea va fi usor instabila, in data de 2 mai, dar valorile termice vor fi in crestere usoara, apropiate de mediile multianuale in majoritatea regiunilor, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Vremea in București, pe 2 mai Vremea se va incalzi in Capitala, dar cerul va fi variabil,…