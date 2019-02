Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Marea Britanie a arestat trei suspecți pentru uciderea sportivului roman Tudor Siminov, de revelion, in fața unui club de noapte din Londra. Suspecții au varste cuprinse intre 20 și 30 de ani și au fost arestați luni și marți. Primul barbat arestat s-a prezentat la o secție de poliție din…

- Studiul realizat de experti ai Universitatii Imperial College din Londra justifica cresterea numarului de decese provocate de acest tip de patologii in urma scaderii consumului de fructe si legume din alimentatia britanicilor, determinata de o escaladare a preturilor dupa iesirea din Uniunea Europeana.…

- Malta le va oferi britanicilor care traiesc in Malta un permis de sedere pe zece ani care asigura aceleasi drepturi pe care le au in prezent daca Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana fara acord, a declarat miercuri premierul Joseph Muscat, relateaza Reuters. Malta vrea sa fie cea mai prietenoasa…

- Celine Dion va fi capul de afis al editiei din 2019 a festivalului British Summer Time, evenimentul fiind singura ocazie cu care cantareata canadiana va concerta anul acesta in Europa, informeaza marti Press Association. Artista se va alatura unor muzicieni importanti precum Florence + The Machine,…

- „Incet-incet, politicienii britanici incep sa ințeleaga ca poporul le-a livrat un mandat imposibil de pus in practica. Rezultat in urma deciziei catastrofale a lui David Cameron de a iniția un referendum pentru a bluffa in fața membrilor eurosceptici din propriul partid și rezultatul pe muchie de…

- Vedeți mai jos primele reacții fața de votul de marți seara din Parlamentul britanic: Macron: Presiunea este de partea Marii Britanii 'Presiunea este de partea' Marii Britanii dupa respingerea acordului privind Brexit-ul de catre Parlamentul de la Londra, a declarat marti presedintele…

- "Se pare ca exista mai multi britanici care ar fi preferat sa ramana decat sa iasa" din Uniunea Europeana, a spus Lagarde la o conferinta la Washington, relateaza AFP."Cred ca exista regrete in multe parti din Europa. Cred ca exista mai multe regrete in Marea Britanie decat in urma cu sase luni",…

- Dupa ce acordul a fost semnat duminica de liderii statelor membre ale UE la Bruxelles el va fi votat in Parlamentul britanic. Data aleasa este 11 decembrie 2018, a anuntat luni premierul Theresa May in fata deputatilor britanici, relateaza Reuters, AFP si dpa. Camera Comunelor 'va trebui sa decida…