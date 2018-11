Cum sunt afectate planurile lui Donald Trump privind Iranul de asasinarea jurnalistului saudit

Stiri pe aceeasi tema

- Gina Haspel, directorul Agentiei Centrale de Informatii din SUA (CIA), a ascultat o inregistrare audio care demonstreaza ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost omorat, in cadrul vizitei pe care aceasta a efectuat-o in Turcia, au declarat doua surse, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Autoritatile din Marea Britanie au anuntat miercuri ca au decis anularea vizelor britanice, in cazul in care acestea exista, ale suspectilor in cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza AFP si Reuters, informeaza Agerpres.Autoritatile din Marea Britanie au anuntat miercuri ca au decis…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si omologul sau american, Donald Trump, au discutat duminica seara despre asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, ucis in interiorul consulatului tarii sale la Istanbul, scrie agerpres.ro.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si omologul sau american, Donald Trump, au discutat duminica seara despre asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, ucis in interiorul consulatului tarii sale la Istanbul, a informat Casa Alba. Purtatoarea de cuvant a executivului de la Washington,…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat vineri ca Turcia nu a furnizat nimanui inregistrari audio care ar putea demonstra ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost ucis in consulatul saudit de la Istanbul, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.Cavusoglu a…

- ​Washington Post, cotidianul pentru care lucra jurnalistul saudit Jamal Khashoggi intenționeaza sa publice un nou editorial al acestuia, in care vorbeste despre importanța unei prese libere in Orientul Mijlociu, relateaza Associated Press.

- Politia turca va percheztiona locuinta consulului saudit la Istanbul, a anuntat marti postul NTV, ca parte a anchetei privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.NTV a informat ca anchetatorii sunt asteptati sa efectueze marti inca…

- Companii majore producatoare de arme americane au transmis administratiei Trump ca sunt preocupate ca congresmenii infuriati de disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi in Turcia vor bloca viitoarele acorduri de vanzare de armament cu Arabia Saudita, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american…