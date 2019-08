Stiri pe aceeasi tema

- "Este o masura care a fost ceruta de industria HoReCa și nu numai. Așa cum am obișnuit reprezentanții patronatelor, eu sunt un partener onest, deschis și de buna credința fața de propunerile venite din partea celor care activeaza in economia reala. Obiectivul nu este de a suprataxa ceva, ci doar…

- Bacsisul va fi evidentiat pe bonul fiscal, iar nota de plata va contine rubrici destinate alegerii de catre client a nivelului bacsisului, care poate varia intre 0% si 15%, potrivit unui proiect de ordonanta publicat de Ministerul Finantelor.

- Ministerul Finantelor legifereaza bacsisul printr-un act normativ care ii stabileste valoarea de 10-15% si obliga evidentierea a acestuia pe bonul fiscal in cazul serviciilor de restaurant si baruri, indiferent de modalitatea de achitare a notei de plata. Proiectul de act normativ, pus in dezbatere…

- Ministerul Finanțelor și patronatele au convenit asupra unui proiect de fiscalizare și legalizare a bacșișului, potrivit Mediafax.„Bacșișul va fi opțional, nu obligatoriu, iar banii vor ajunge la cei ce presteaza serviciile și nu la antreprenori. Avantajele vor fi și pentru stat”, spune Dragoș…

- JTI considera ca proiectul de Ordonanța de urgența publicat astazi, prin care sunt prevazute creșteri ale accizei la țigarete in mai puțin de o luna, va afecta profund piața legala și va pune in pericol veniturile suplimentare pe care Guvernul spera sa le obțina. Ministerul Finanțelor aduce argumentul…

- Masura impozitarii pensiilor speciale nu a fost inclusa in proiectul de ordonanta privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, publicat marti pe site-ul Ministerului Finantelor, pentru ca reprezinta un mecanism la care inca se lucreaza si va fi trimis in Parlament in perioada urmatoare, a afirmat,…

- Prin intrarea in vigoare a Ordonantei de Urgenta 29/2019, care a modificat Legea 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, acestia pot fi angajati si in alte domenii de activitate. Concret, a fost extinsa lista domeniilor in care firmele pot utiliza munca…

- Amnistie fiscala aprobata de Guvern. 600.000 de romani scapa de plata contributiei la sanatate pentru perioada 2015-2017. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat, marti, ca Executivul a aprobat prin OUG, in sedinta de Guvern, masura prin care romanii care au obtinut venituri sub nivelul salariului…