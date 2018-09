Cum se lupta nemtii cu poluarea: Reconfigurarea masinilor diesel mai vechi ar putea deveni obligatorie

Cancelarul german Angela Merkel sprijina propunerea de a se solicita reconfigurarea sistemului hardware la vehiculele echipate cu motoare diesel mai vechi, pentru a reduce poluarea, a anuntat vineri revista germana Spiegel, fara a cita sursa informatiei.



Merkel a decis in favoarea unei actualizari obligatorii si a cerut ministrului Transporturilor sa elaboreze un proiect de lege care sa permita functionarea masinilor cu norma de poluare Euro 5, pentru a evita restrictiile anuntate deja in unele orase din Germania, transmite Reuters.



Poluarea urbana in multe orase germane este…