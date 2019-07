Organizația non-guvernamentala WWF Romania a lansat un mic ghid pentru pasionații de drumeții, in care aceștia sunt sfatuiți cum sa procedeze in cazul in care se intalnesc cu urși pe traseu. In zonele populate de urși, reprezentanții WWF Romania va recomanda sa porniți la drumeție in grup și sa faceți zgomot de intensitate medie, astfel […] Citește Cum sa evitați conflictele cu ursul in timpul drumețiilor. Sfaturile care va pot salva viata in Alba24 .