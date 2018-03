Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gherghe, prezentatoarea de la ”Acces Direct”, are un salariu uriaș. Ea este una dintre cele mai cunoscute vedete de pe micul ecran, dar și una dintre cele mai indragite. Audiențele inregistrate de emisiunea pe care o prezinta sunt foarte mari, motiv pentru care, cum e și firesc, salariul Simonei…

- Specialistii din industria aerospatiala au publicat un avertisment privind prabusirea statiei spatiale chineze. Din 2016, Tiangong-1 este scapata de sub control, iar cercetatorii sustin ca va intra in atmosfera la inceputul lunii aprilie....

- Complexul Energetic Hunedoara nu poate atrage fonduri europene prin noua platforma pusa la dispoziția zonelor care se decarbonifica, insa poate participa la consultarile care vor avea loc. Specialiștii de la INSEMEX și Universitatea Petroșani iși pot oferi expertiza și experiența in privința intocmirii…

- Lungmetrajul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" este marele favorit al caselor de pariuri pentru a castiga premiul Oscar la categoria "cel mai bun film". Aceasta pelicula regizata de Martin McDonagh este urmata in clasamentul favoritilor de drama fantastica "The Shape of Water" si de satira…

- Zeci de firme si-au anuntat prezenta la prima bursa a locurilor de munca pentru studentii din acest an. Evenimentul va avea loc in data de 16 martie si se va desfasura la parterul Complexului M din Micalaca. Potrivit Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera din cadrul Universitatii Aurel Vlaicu…

- Femeile fac anumite greseli in momentul in care aleg sa tina dieta pentru a putea scapa de kilogramele in plus. Specialistii sustin ca ajung sa taie de pe lista alimentele care contin grasimi, insa nu reusesc sa scape de surplusul de grasime acumulat.

- Sistemul de pensii actual nu da sanse mari romanilor la un trai decent la batranete. Factorii sunt mai multi si se refera atat la nivelul salarizarii cat si la nivelul cotizarii. Cuantumul pensiei se determina prin inmultirea punctajului mediu anual realizatde asigurat in perioada de cotizare cu valoarea…

- Daca angajatorul nu a marit salariul brut, acestea vor primi mai putini bani lunar de la stat. Concret, o femeie care are un salariu net de 2.500 de lei ar primi in mod normal o indemnizatie de 2.125 de lei. Dupa revolutia fiscala, daca firma nu a marit salariul brut, indemnizatia va fi mai…

- Iulian Radu a fost mereu un barbat puternic. A facut sport de performanta si s-a luptat in ring. Are o familie frumoasa. In urma cu un an, viata lor s-a schimbat radical. Medicii i-au spus lui Iulian ca trebuie sa ii amputeze piciorul din cauza unei tumori canceroase. "Din cauza unei tumori…

- Cristina Neagu, legitimata la CSM Bucuresti, are cel mai mare salariu de bugetar din Romania, venitul sau fiind platit din fondurile Primariei Capitalei. Potrivit dezvaluirilor facute de tolo.ro, cea mai buna handbalista a lumii incaseaza lunar 101.649 de lei (circa 22.000 de euro).Salariul lunar brut…

- Munca in slujba cetateanului poate fi foarte stresanta uneori, atat de stresanta incat primarul unei comune din Bistrita-Nasaud si-a dat un spor special. Este vorba despre sporul pentru conditii vatamatoare, pe care edilul l-a incasat in 2016.

- Oboseala cronica este una dintre cele mai periculoase afectiuni cu care se confrunta omenirea. Te simti obosit tot timpul si nu stii ce sa mai faci? Dormi mult, dar nu ti se pare ca e destul? Cauzele sunt extrem de grave si trebuie sa actionezi cat mai repede.Daca esti tot timpul obosit, nu…

- Ieșim incet din hibernare adulmecand miresme proaspete de ghiocei și pamant reavan. Luna iubirii lui Dragobete cel ce gasește jumatatea tuturor ființelor fara pereche. In ciuda gerului de afara, natura are nevoie de iubire! Și de schimbare. In așteptarea primaverii este momentul potrivit pentru a…

- Specialistii vin cu vesti proate pentru romanii care au credite. Economistii au facut, potrivit Antena 3, mai multe scenarii socante atat pentru romanii care s-au imprumutat in lei, cat si pentru cei cu imprumuturi in euro. Citeste si: Accident cu mai multe VICTIME in Capitala: Circulatia…

- Oare putem realiza cat de importanta este o clipa de trandaveala pentru trupul și spiritul nostru? Ce ar fi sa renunțam la falsele urgențe și sa ne concentram asupra lucrurilor esențiale? Daca ne-am face timp sa ne traim propria viața pur și simplu? Veți spune: imposibil! Asta este lene și lipsa…

- Morcovii baby sunt un adevarat pericol pentru sanatatea noastra. Specialistii lanseaza un avertisment extrem de dur. Mulți parinți aleg baby carrots ca gustare sanatoasa pentru copiii lor, insa potrivit specialiștilor aceștia nu sunt la fel de nutritivi precum morcovii obișnuiți și pot sa puna sanatatea…

- Guvernul condus de Viorica Dancila pariaza pe un salariu mediu de peste 1.000 de euro brut (715 euro net) in 2020, in contextul in care angajatii romani ar urma sa primeasca cresteri salariale de 8 - 10% pe an in urmatorii trei ani. In prezent, salariul mediu pe economie este de circa 720 de euro brut…

- Se cauta angajati. Salariul este 21.000 de lei lunar si nu e nevoie sa pleci din tara – Vestea buna e ca nu ai nevoie de pregatire. Sunt sute de locuri disponibile! Romania se confrunta cu o mare criza de personal atunci cand vine vorba de controlori de trafic. Potrivit estimarilor facute de specialistii…

- Unul din trei romani cu activitați in domeniul medical (personal spital, farmacii, clinici de specialitate, doctori, farmaciști, etc.) au imprumutat bani pentru a-și redresa bugetul casei pentru ca nu se ajung cu banii. Pe o alta linie de activitate, dar ceva mai prudenți daca ne uitam la statistici…

- Specialistii vin cu sfaturi extrem de importante. Cum putem descoperi singuri mai multe boli grave? Va spunem noi. Este cunoscut faptul ca atat palmele, cat si talpile iti pot oferi indicii pretioase in legatura cu starea de sanatate a corpului tau. Aceasta deoarece, din punct de vedere reflexogen,…

- Daca doriti sa va inconjurati de persoane uimitoare, atunci fiti ceea ce vreti, spun psihologii si antrenorii de coaching, pentru ca suntem deseori atrasi de cei care ne sunt asemanatori. „Daca vrei oameni uimitori in viata ta, fii o persoana uimitoare“, spune Rhett Power, unul dintre cei mai cunoscuti…

- Senzația permanenta de oboseala poate avea, uneori, cauze serioase, care ar trebui sa ne trimita la medic, scrie realitatea.net. Specialistii atrag atentia ca si deshidratarea moderata te poate face sa te simti epuizat atat fizic, cat si psihic.

- Victor Ponta a sustinut marti ca in fiecare luna din 2017 cate un miliard de euro a plecat din Romania, in ceea ce priveste balanta de plati, iar aceasta situatie continua si in prezent."Lucrurile merg in directia in care, si va dau o singura stire: in 2017, si acum am inceput la fel, in fiecare…

- Contribuabilii trebuie sa-si calculeze veniturile nete obtinute din activitati independente in 2017 pentru a determina daca trebuie sau nu depus Formularul 600, iar baza de impozitare nu poate fi mai mica decat echivalentul a 1.900 de lei lunar sau 22.800 de lei pe an, explica specialistii fiscali.…

- Ce trebuie sa faci iarna pentru a scapa de raceala? Vo oferim sfaturi extrem de importante pentru sezonul rece. Va oferim cele mai bune metode de combatere a racelii in doar o singura zi. Durere de cap, frisoane, senzație de moleșeala? Inca de la primele simptome combate raceala cu aceste mici trucuri!Incepe-ți…

- Sfaturi extrem de importante ale specialistilor pentru tinerii parinti. Televizorul si calculatorul au o influenta negativa asupra celor mici, iar oamenii de stiinta aduc explicatii si sfaturi pentru a stopa aceste lucruri.Cand vine vorba de copii, canalele media la care acestia au acces preponderent…

- Imprumuturile cu dobanda fixa ar putea fi o solutie, dar numai daca stiti cum sa comparati avantajele si dezavantajele in functie de veniturile dumneavoastra. Specialistii ne invata ce trebuie sa facem ca sa alegem produsul potrivit de creditare. Creditul in moneda in care iei salariul te…

- Trecerea de la demnitatea de europarlamentar la aceea de prim-ministru implica si un dezavantaj, in ceea ce priveste salariul primit. Premierul desemnat Viorica Dancila castiga, ca europarlamentar, un salariu anual net de 78.174 de euro, potrivit declaratiei de avere. Asadar, salariul lunar net era…

- Tinuta de antrenament trebuie sa fie usoara si lejera, iar ca loc de desfasurare putem alege camera, balconul sau cand este vreme buna se poate lucra in gradina sau pe terasa, in parc sau in padure, respectand regulile de siguranta si igiena. Putem sa folosim in locul aparatelor speciale…

- Patru tipuri de microalge toxice au fost descoperite de cercetatorii constanteni in Marea Neagra. Organismele vizibile doar la microscop sunt asimilate de pestii si scoicile care ajung apoi in farfuria noastra, afectandu-ne sanatatea, spun specialistii. Oameniii de știința ai Institutului de Cercetare…

- Un batran in varsta de 79 de ani din municipiul Caransebes a fost pacalit de un hot ca s au schimbat banii si a ramas fara aproape 14 mii lei si zece galbeni, informeaza Agerpres.ro. Conform unui comunicat de presa transmis de IPJ Caras Severin, batranul a sunat joia trecuta la 112 si a anuntat ca un…

- Cate dintre rezolutiile de la inceput de an au fost bifate si scrise si pe lista de realizari la final de an? Ei bine, tocmai pentru a-ti atinge obiectivele propuse, iata mai jos o lista cu 5 pasi ce-ti vor fi de ajutor in bifarea dorintelor de inceput de an.

- 2017, anul crizei de forta de munca. Ce solutii au gasit angajatorii si Guvernul Chiar daca salariul minim si salariul mediu au crescut consistent, in 2017 s-a declansat o criza de forta de munca care i-a obligat pe angajatori sa acorde mai multe bonusuri, iar pe Guvern, sa majoreze contingentul de…

- Specialistii lanseaza un avertisment dur, la inceput de an. Doi cercetatori americani au studiat cutremurele de peste 7 pe Richter care s-au produc incepand cu anul 1900. Cei doi sustin ca anul acesta, peste tot in lume, inclusiv in Romania, se pot produce zeci de seisme puternice. Citeste…

- Modificarea Codului Fiscal a dus și la schimbari in ceea ce privește asigurarile medicale pentru persoanele care, fie ca sunt sau nu incadrati in munca. Astfel, cei care nu au venituri, dar doresc sa fie asigurati medical pot plati contributia CASS catre stat in fiecare luna sau in momentul in care…

- Sfaturile nutritionistilor pentru masa de Revelion Nutritionistii ne sfatuiesc sa incercam, dupa mesele incarcate din zilele de Craciun, sa adoptam o alimentatie asemanatoare celei de post zilele acestea, consumand mai multe legume, supe sau lactate usoare, pentru ca sistemul digestiv sa poata lua o…

- Clujul ar putea deveni al doilea mare oras al Romaniei care va avea metrou. Pana in prezent, doar Bucurestiul se poate lauda cu o retea de transport public subterana. Un alt oras important din vestul tarii, Timisoara, are ca obiectiv implementarea acestui sistem.

- Tragedia care a lovit – inca fara o explicație -, familia directorului Bibliotecii Centrale Universitare din Iași a fost stropita din belșug cu alcool. La autopsiile celor doua cadavre – cel al lui Bogdan Petru Maleon și cel al soției sale, Anda Elena -, legiștii au descoperit ca oamenii erau bauți…

- Intrebarea ce salariu avea Nicolae Ceaușescu a stat pe buzele multora. Intr-o epoca in care a intreba nu prea era permis, salariul dictatorului era invaluit intr-un mister. Cu timpul, misterele se mai și decripteaza... Desi pare greu de crezut, Nicolae Ceausescu nu avea, nici pe departe, cel mai mare…

- Sfaturi extrem de importante ale specialistilor in privinta mesei de Craciun. Pentru a evita achizitionarea unor produse alimentare care ne-ar putea afecta sanatatea, Agentia pentru Protectia Consumatorului recomanda cumparatorilor sa tina cont de unele aspecte.Vezi AICI sfaturile complete…

- Specialistii din cadrul comunitatii PariuriX.com a avut un 2017 de senzatie: in primele 11 luni ale anului, tipsterii au realizat un profit total de nu mai putin de 1130 de unitati, de care au putut profita cei peste 46.000 de utilizatori ai celei mai mari si mai active comunitati de pariori de la noi…

- Sarbatorile aduc cu sine un adevarat festin culinar, care ar putea fi devorat imediat, daca adaugam la poftele obișnuite ale unui gurmand și poftele unei gravide. Insa nu tot ceea ce e pe masa de Craciun este indicat pentru femeile insarcinate. Specialiștii spun ca aproximativ 85% dintre femeile gravide…

- Retailerul Kaufland a anuntat luni decizia de a creste si venitul minim pentru lucratorii comerciali din magazine la suma de 2.800 lei brut pe luna, incluzand atat tichetele de masa, cat si tichetele cadou oferite de Craciun si de Paste, dupa anuntarea preluarii, incepand cu data de 1 ianuarie 2018,…

- Dispozitivele Wi-Fi, precum telefoanele mobile si alte astfel de gadgeturi, sunt periculoase pentru femeile insarcinate. Este concluzia cercetatorilor americani. Citeste si: ALERTA - O sonda de gaz, in flacari. Zeci de pompieri intervin pentru lichidarea incendiului - FOTO Ei avertizeaza…

- "In sistemul medical, conform estimarilor autorilor, aproximativ 15.700 de medici romani isi practica in prezent meseria in strainatate, cu precadere in state din vestul Europei (Germania, Marea Britanie, Franta). Intr-o declaratie recenta a Societatii Nationale de Medicina de Familie se mentiona…

- Mediul economic este unul extrem de fragil, asa cum probabil stiti ca antreprenor. Schimbarile legislative, semnalele negative dinspre bursa sau BNR sunt suficiente pentru a provoca devalorizarea monedei nationale si un dezechilibru sever intre cerere si oferta. De aici, este doar un pas spre criza…