- Scandal mare in vestiarul FCSB, dupa eliminarea in fața lui Lazio, dar mai mult din cauza umilinței de la Roma, 1-5! Gigi Becali e un car de nervi. Abia schimbase obiectivul: renunțase la titlu, in favoarea unui trofeu mult mai prețios, Europa League! Este, insa, picatura care a umplut paharul! CANCAN.RO,…

- Mutare de proporții a unui gigant cu o istorie de sute de ani! Reprezentanții colosului au fost cei care au facut anunțul. Potrivit oficialilor companiei, o importanta fabrica din țara noastra va fi readusa la viața.Grație acestei impresionante mutari facute pe piața locala, se vor crea noi locuri de…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Destinul Alinei Ciucu a fost frant pe 12 decembrie 2017, dupa ce a fost impinsa sub garnitura de metrou de Magdalena Șerban. Moartea tinerei de 25 de ani a tulburat opinia publica din Romania și comunitatea din satul ei natal, Listeava, județul Dolj, La inmormantarea Alinei Ciucu a participat tot satul,…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, cum s-a rupt ”frația” dintre Mihai Stoica și Dan Petrescu și cum au ajuns cei doi foști colaboratori sa fie dușmani de moarte. Conform unor surse bine informate, relația dintre cei doi s-a deteriorat in perioada in care activau la…

- Dupa ce Codin Maticiuc a distribuit o postare despre Vasile B., batranul care traiește impreuna cu cainele sau pe strazile Capitalei, imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania va dezvaluie, in exclusivitate, povestea incredibila din spatele barbatului…

- Lumea regalitații este in doliu dupa ce Prințul Șerban Cantacuzino, descendent al celebrei familii boierești, a incetat din viața la varsta de 90 de ani. Acesta era fiul lui George Matei Cantacuzino și era membru activ al Uniunii Arhitecților din Romania. Tristul anunț a fost facut de Ambasada Romaniei…

- Am stat de vorba cu Tiberiu Klein, director de produs la Roman Brasov, ca sa aflam niste lucruri din experienta lui. Intre 2005 si 2009, Roman a produs autobuzul Crosstown. Fabrica a vandut in Romania intre 30 si 40 de bucati, cu preturi intre 125 si 145.000 de euro. Toate aveau aer conditionat, optiune…

- Sora Deliei a primit o mulțime de avertizari, dupa ce a facut publica o filmare in care apare fiica ei. Și asta pentru ca prințesa Jessie are la ochiul stang un hemangiom, care este considerat a fi cea mai frecventa tumoare benigna a copilariei. Contactata de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, Oana…

- Intre frumoasa actrița care a jucat in „Las Fierbinți” și Alexei Mitachi a fost dragoste la prima vedere. Medicul stomatolog s-a indragostit de Anastasia Cecati din prima clipa in care a pașit in clinica lui din Chișinau. In cadrul unui interviu, colegii lui Alexei Mitachi au facut dezvaluiri uluitoare…

- Este bucurie mare in familia Basescu! EBA a confirmat ca este gravida in șase luni, dupa ce Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a dezvaluit in exclusivitate informația. Elena Basescu așteapta un copil cu iubitul ei, Catalin Tomata. Cei doi și-au recunoscut oficial relația abia in decembrie, anul…

- Ce destin nemilos! El, 23 de ani, ea, 22, sora și frate, studenți! Ambii mor intr-un accident de circulație! Mama lor vine in țara, pentru a-i ingropa! Lucra in Spania… Se intampla in primavara anului trecut! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a aflat ca femeia de 47 de ani, pe care soarta a lovit-o…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, revine cu o noua mega-exclusivitate, dupa ce ieri v-am dezvaluit ca Liviu Varciu s-a desparțit de Anda Calin! Am aflat motivul separarii, și anume noua iubita a prezentatorului de la Antena, pe numele ei Roxana Niculae. Va prezentam in exclusivitate și primele imagini…

- Oficialii sucursalei din Slatina a TMK Artrom, companie controlata de grupul rusesc TMK, au inaugurat oficial vineri, 16 februarie, o investitie de 36 milioane de dolari realizata la fabrica din Olt, la eveniment participand si ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valery Kuzmin.

- O serie de jucarii cat palma copilului fac inconjurul lumii si au ajuns si in Romania. Este vorba de o colectie de maimutele ce functioneaza pe principiile unui animal-robot de companie, ce scoate peste 40 de sunete la interactiunea cu copilul. Cele sase maimutele viu colorate si vesele se numesc MonkeyLings…

- In spitalele din Romania, printre nenumaratele lipsuri, sunt oameni care isi fac meseria cu pasiune. Unul dintre acestia este Gabriela Olariu, sefa sectiei ATI dintr-una din cele mai mari maternitati din Timisoara.

- Surse DAS (Departamentul Anchete Speciale al CANCAN.ro) informeaza ca deputatul giurgiuvean Andrei Alexandru, fost sef la OSIM, poreclit "Bibelou", a patit un mare pocinog cu soferul lui. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta in exclusivitate toate detaliile.

- „In acupunctura exista o regula de aur: cu cat mai puține ace implanți in pacient ca sa-l vindeci cu atat mai priceput ești in aceasta ramura medicala” Ați observat? Scufundarii noastre intr-un trai plin de excese, E-uri și stres i se opune o forța egala și de sens contrar cu sfaturi de…

- In lumea pariurilor a izbucnit un adevarat scandal, in urma cu cateva zile, dupa ce realizatorul TV Mircea Badea a anuntat, public, ca si-a inchis contul la firma UNIBET, nemultumit de ”descreieratii astia securistoizi”, asa cum a scris el pe retelele de socializare. CANCAN.ro a aflat ce sta in spatele…

- Diana Dumitrescu viseaza la ziua in care va deveni mamica, desi, la prima vedere, nu s-ar grabi prea tare sa mearga din nou in fata preotului si sa-i jure credinta vesnica iubitului ei, Alin Boroi. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ce planuri are actrita pentru anul acesta si ce spune despre…

- Adrian Nastase a facut o serie de propuneri viitorului Guvern! la Antena 3, Nastase a spus ca ar trebui facute clarificari fiscale, ar trebui o reorganizare administrativa a Romaniei, ceea ce ar duce la mai puține comune și județe, automat, la un numar mai mic de aleși locali. O alta propunere ar…

- Petre Geamanu si Titel Cracanatu au facut un sprit de pomina la Rastoaca, in cinstea unui proaspat eliberat din penitenciar, chef unde s-a legat o noua fratie a clanurilor. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imagini de la petrecerea de cinci stele la care au luat parte…

- Fabrica de zahar Diamantul de la Oradea se va inchide , iar in martie vor avea loc primele disponibilizari, din randul celor peste 200 de angajați. Mai mult, cei 90 de fermieri din zona de vest a țarii, care cultiva sfecla de zahar pe 7.500 de hectare, vor ramane fara activitate, dar și cu toate culturile…

- Colegii politistului Ciprian Sfichi, politistul ranit grav la cap in timpul unei misiuni, cu o sabie, s-au mobilizat zilele acestea pentru a face rost de un antibiotic, Linezolid, care nu se mai produce in Romania si care este dificil de gasit. Liderul de sindicat Bogdan Banica a postat pe o retea de…

- Stirea ca fostul international roman Gabi Popescu, sotul Crinei Abrudan, a fost audiat la DIICOT a facut inconjurul site-urilor si televiziunilor din Romania in urma cu doua zile. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va ofera, in exclusivitate, detalii incendiare despre acest caz. Ceea ce s-a publicat…

- CITR a fost desemnata de Tribunalul Specializat Cluj drept administrator judiciar al producatorului de incaltaminte. Fabrica de incaltaminte Clujana din Cluj-Napoca, infiintata in 1911, a intrat in insolventa la propria cerere. Clujana a fost inainte de anul 1989 una dintre cele mai importante…

- Dezamagirile vis-a-vis de ultima decizie a presedintelui Iohanins, de a mai da o sansa PSD-ului, vin din toate partile. Practic este o isterie totala pe retelele de socializare unde curg criticile. Printre acestia se numara si actorul Florin Calinescu care ii aminteste lui Iohannis despre „Romania lucrului…

- Actorul Cristian Grosu debuteaza ca regizor si prezinta "testamentul omului perfet gol" Cristian Grosu, lector universitar al Facultații de Teatru și Televiziune din cadrul Universitații Babeș-Bolyai și actor la Teatrul Național ”Lucian Blaga” Cluj-Napoca, isi face debutul regizoral cu spectacolul 4:48…

- Ambasadoarea Olandei in Romania, Stella Ronner-Grubacic, se afla in centrul unui scandal dupa ce Cancan.ro a dezvaluit ca a petrecut revelionul alaturi de familia omului de afaceri Nelu Iordache, condamnat in prima instanta intr-un dosar DNA. Ambasada Olandei a sustinut ca Stella Ronner-Grubacic nu…

- Fostul ministru al Sanatații din guvernul lui Dacian Cioloș, Vlad Voiculescu, a facut public un caz care iți da fiori reci pe șira spinarii. Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații din guvernul Cioloș care a fost prezent la proteste , a povestit despre ceea ce i s-a intamplat in ultima zi a anului…

- Una din cele mai cunoscute fabrici de zahar din Romania se inchide. Decizia a fost luata in ultimele zile ale anului, de catre acționari. Un numar de peste 200 de persoane vor fi trimise in șomaj, dar vor fi afectate alte 5.000 de familii, cele ale cultivatorilor de sfecla din zona de vest a Romaniei,…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , le ureaza cititorilor sai "La multi ani!", un An Nou fericit, multa sanatate si multe realizari pe toate planurile in 2018! Va multumim ca sunteti alaturi de noi si va asiguram ca va vom tine la curent cu cele mai proaspete informatii din showbiz si nu numai si…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat acuza ca la Brasov, la Cluj si Iasi au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, lucru care reprezinta, in opinia sa, „un atentat la sanatatea publica a populației”. Medicul a postat pe Facebook o fotografie cu un astfel de panou publicitar, pe…

- Un gigant a luat decizia sa inchida o fabrica din Romania. Lider pe piața locala, gigantul va face acest pas la inceputul anului viitor, informeaza Bugetul.ro.Cum oficialii companiei au hotarat sa puna lacatul pe respectiva fabrica, angajații acesteia vor... Citește AICI ce cunoscuta fabrica…

- Scandalul Sara Motors, inceput in septembrie, a ajuns in presa naționala la inceputul lui octombrie. Deși, pe atunci, reprezentanța Suzuki in Romania promitea livrarea mașinilor implicate, acum situația pare sa se fi intors cu 180 de grade, iar clienții și-au pierdut speranța unei soluții amiabile.

- Lovitura de proporții pentru mii de romani! O importanta fabrica va disparea din Romania, dat fiind ca a intrat in faliment. Aceasta era a patra astfel de fabrica din țara noastra și singura cu capital integral romanesc.Conform Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM), circa…

- Gigantul francez Lactalis, cel mai mare producator de lactate din Romania, anunta ca isi inchide fabrica din localitatea constanteana Kogalniceanu. Inchiderea va fi finalizata pana la sfarsitul lunii februarie 2018, iar cei aproape 100 de angajati vor primi plati compensatorii, informeaza zf.ro.…

- Politia Capitalei face declaratii oficiale in legatura cu crima de la metrou, care a avut loc marti seara. Recent, a fost facuta publica inregistrarea video in care Magdalena Serban o impinge pe Alina Ciucu pe sinele de metrou, la satia Dristor 1. Femeia se afla in arestul Politiei Capitale de miercuri.…

- Sotia moderatorului Rares Bogdan s-a lansat in afaceri. Florina si-a deschis o sala de sport ultramoderna in Nordul Capitalei, iar in aceasta seara are loc inaugurarea. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, va prezinta primele imagini in exclusivitate.

- Un loc de munca mai prost platit, dar cu mai mult timp liber, ar fi o oferta acceptata de 55% dintre romani, in contextul in care Romania trece printr-o criza pe piata muncii, potrivit unui studiu efectuat de Hunters, divizie a companiei de cercetare Unlock Market Research, scrie News.ro. Citeste…

- In urma scandalului imens in care este implicat, fostul preot Cristian Pomohaci s-a refugiat la Osorhei, in Bihor, locul in care a cantat asta-vara escortat de politisti (VEZI AICI TOATE DETALIILE) .A CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta imagini exclusive cu "barlogul" controversatului…

- Dr. Carmen Pantis, coordonatorul programului national de transplant pe judetul Bihor, a predat la primul curs international de transplant si donare de organe, organizat intre 22-24 noiembrie in orasul Davao din Filipine. Doctorita a fost invitata de prof. Marti Manyalich, presedintele…

- 38,7 milioane de dolari pentru o fabrica noua la Oltenita Constructia noii fabrici se va realiza cu ajutorul unui credit de tip "club loan" aprobat de BERD si BCR Green firmei Oil & Lubes SRL pentru construirea unei fabrici de reciclare a uleiurilor minerale la Oltenița.…

- Medicul pediatru imunolog Alexis Cochino spune ca vietile a aproape 100 de copii sunt puse in pericol in acest moment din cauza lipsei imunoglobulinei de pe piata medicamentelor din Romania. Fundatia pentru Apararea Cetatenilor impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) anunta ca a sesizeaza Parchetul General…

- Medicul embriolog Diana Cocei, cu o experienta de 20 de ani in domeniul reproducerii umane asistate, vine la Adevarul Live sa ne povesteasca despre primele incercari, despre primele reusite, despre esecuri, dar si despre cele mai noi descoperiri in ceea ce priveste cresterea sanselor de a concepe ale…