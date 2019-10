Stiri pe aceeasi tema

- A fost declarata o stare de urgența in unele parți din Chile, ca raspuns la protestele anti-guvernamentale uriașe care au inceput inițial in opoziție cu o creștere de 4% a tarifelor de metrou și au continuat ca un val de neliniște pentru inegalitatea sociala.

- Astazi, dupa miscari o stie o tara intreaga, iar numele ei e pe buzele tuturor. In 2011 insa, abia se lansa! Cristina Pucean, caci despre ea vorbim, este una dintre vedetele de la noi cu cele mai uimitoare transformari.

- Femeia faimoasa pe Instagram pentru ca si-a facut 50 de operații estetice pentru a arata ca idolul ei, actrița americana Angelina Jolie, a fost arestata in Iran. Sahar Tabar a fost incarcerata la ordinul unui tribunal din Teheran insarcinat cu judecarea „faptelor ilegale culturale si a coruptiei morale…

- O femeie celebra pe Istagram pentru ca si-a modificat drastic felul in care arata prin operatii estetice a fost arestata in Iran si acuzata de "blasfemie", potrivit agentiei de presa iraniana Tasnim, citata de AFP.

- O femeie celebra pe Istagram pentru ca si-a modificat drastic felul in care arata prin chirurgie estetica a fost arestata in Iran si acuzata de "blasfemie", a relatat agentia de presa iraniana Tasnim, preluata de AFP.

- Anca Bucur la fitness e mai tare ca Brazilia la fotbal. Romanca a cucerit in urma cu doua luni cel de-al 6-lea titlu mondial. Intre probe, ea a avut grija de copilul ei, care avea in timpul concursului doar 9 luni. "Proba exercițiului de fitness, care dureaza doua minute, are la radacina sportul pe…