Cum arată Petra, fetița lui Mădălin Ionescu Petra, fiica lui Madalin Ionescu și a Cristinei Șișcanu a implinit in luna mai varsta de 2 ani. Micuța a moștenit atat din trasaturile mamei sale, cat și din ale tatalui ei. Petra are un par negru, carlionțat și are peste 12.000 de urmaritori pe Instagram, unde are propriul cont. View this post on Instagram Am adunat scoici!???? A post shared by Princess Petra (@iamprincesspetra) on Jul 26, 2019 at 8:49am PDT Cea care se ocupa ce contul de pe rețeaua de socializare al fetiței este chiar mama ei, Cristina Șișcanu. Aceasta posteaza aproape in fiecare zi imagini cu micuța. View this post on… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

