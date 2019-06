Cum arata cea mai noua clinica Medicover Romania din cladirea The Bridge, deschisa in urma unei investitii de un milion de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Școala primara din comuna hunedoreana Branișca va fi reabilitata cu peste 1,8 milioane de lei. Sunt alocate fonduri bugetare pentru modernizarea unitații de invațamant care are o vechime de 87 de ani. Autoritațile locale au demarat licitația pentru execuție lucrari de construcții in cadrul proiectului…

- Investiția cea mai importanta din comuna care este finanțata de guvern prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL) II este cea de modernizare The post Investiții cu fonduri atrase intr-o comuna timișeana appeared first on Renasterea banateana .

- Cladirea de la Universitate cunoscuta drept sediul central al BCR din Bucuresti este deschisa in premiera publicului pentru Romanian Design Week, fiind locul principal de expunere pentru evenimentul care incepe vineri. Monumentul istoric construit in 1906, conform viziunii arhitectului Oscar Maugsch,…

- Primarul comunei Fitionești, Iordache Cazacu, a anunțat ca lucrarile la obiectivul de investiții privind construirea unui pod de beton armat peste paraul Zabrauți, la Danești, au fost finalizate, obiectivul urmand sa fie inaugurat in zilele urmatoare. Investiția este finanțata de Compania Naționala…

- O parte a problemei acute a sistemului sanitar romanesc - slaba sau chiar inexistenta dotare a centrelor de transfuzii de sange - a fost rezolvata prin proiectul de modernizare a celor 41 de astfel de unitați din toata țara. Gandit și pus in practica de Fundația Vodafone Romania și de Asociația REACT,…

- Google.org investeste jumatate de milion de dolari intr-un proiect ce are ca scop dezvoltarea competentelor digitale in randul tinerilor romani din orasele mici si mijlocii. Programul "Generatia Tech" va incepe in acest an, in 3 orase din Romania, unde va fi deschis cate un hub in care tinerii cu varste…

- Ministrul Dezvoltarii, Vasile Daniel Suciu, ministrul Dezvoltarii Regionale și Administratiei Publice (MDRAPFE) a vizitat, joi, alaturi de Adrian Ionut Gadea, secretar de stat in cadrul MDRAPFE, Manuela Irina Patrascoiu, președintele Companiei Naționale de Investiții și oficialitați din Salaj, cladirea…

- * Viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a inaugurat joi, in localitatea Surduc, o sala de sport de 180 de locuri, obiectiv realizat prin Compania Nationala de Investitii (CNI). La eveniment au fost prezenti si Irina Patrascoiu, director CNI…