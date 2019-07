Stiri pe aceeasi tema

- Se cunoaște bine faptul ca, recent, Carmen de la Salciua a decis sa se transforme total, in urma desparițirii de Culița Sterp. Pe langa faptul ca și-a facut diferite intervenții la nivelul feței, artista s-a pus serios și pe slabit, iar roadele incep a fi culese.

- Culita Sterp si Carmen de la Salciua au decis sa o ia pe drumuri separate si nimic nu i-a mai facut sa se intoarca unul in bratele celuilalt. Artista si-a gasit deja fericirea in persoana lui Cosmin, in timp ce fostul sau sot inca asteapta marea iubire.

- Carmen de la Salciua traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. E iubita de omul pe care-l iubește, iar in cariera totul ii merge struna. Iar Cosmin Isaila e tare atent și grijuliu cu ea. In plus, nu uita niciodata sa o faca sa zambeasca. Asa a facut și zilele trecute cand a surprins-o…

- Toata spuma vedetelor din Romania a fost prezenta la o petrecere cu ștaif, organizata aseara in Capitala. La eveniment a participat și Giulia Nahmany, care a bifat una dintre cele mai indraznețe apariții ale sale.

- Carmen de la Salciua este o femeie puternica, independenta și care nu s-a ferit niciodata sa spuna lucrurilor pe nume, indiferent de situație. Celebra cantareața de muzica de petrecere le da sfaturi despre viața celor care ii urmaresc activitatea pe rețelele de socializare. Divorțul a transformat-o…