- Președintele francez, Emmanuel Macron, intenționeaza sa efectueze o vizita oficiala in China peste o saptamina, relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. Potrivit purtatorului de cuvint oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, Lu Kang, vizita este programata pentru 8-10 ianuarie. Este…

- Tsai Ing-wen, presedintele Taiwanului, a afirmat, vineri, ca ambitiile militare ale Beijingului au devenit tot mai evidente, adaugand ca bugetul de aparare al Taiwanului va creste in fiecare an, in pofida presiunilor exercitate de China, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Investitiile straine chineze in Europa au crescut puternic in anii de dupa criza financiara mondiala si au devenit un capitol cheie al relatiilor dintre UE si China. Investitiile straine directe (ISD) din UE avand ca origine China continentala (adica, exceptand Hong Kong si Taiwan) au atins anul trecut…

- 21 noiembrie 2017 - Tarile doresc finantarea Chinei dar nu cu orice pret. Proiectul "One Belt, One Road" al Chinei, o initiativa mult laudata de a conecta tara cu Europa, Orientul Mijlociu, Africa si alte parti din Asia, se confrunta cu rezistenta din partea statelor a caror cooperare este necesara…

- Donald Trump va acuza China de „agresiune economica”, luni cand este programat sa faca publica strategia nationala de securitate, intr-un semn clar de frustrare fata de inabilitatea acestuia de a folosi relatia personala cu presedintele Chinei, Xi Jinping, in a convinge Beijingul sa-si schimbe politica…

- China a acuzat joi Statele Unite de amestec in afacerile sale interne si a avertizat in legatura cu eventuale vizite ale navelor militare americane in Taiwan, scenariu posibil dupa ce in aceasta saptamana presedintele american Donald Trump a promulgat bugetul pentru aparare al tarii sale pentru anul…

- Consilierul pentru securitate naționala al președintelui american, generalul Herbert McMaster a criticat politica externa a Rusiei și Chinei. În opinia sa, cele doua sunt „state revizioniste“, care cauta sa schimbe ordinea mondiala și constituie o amenințare militara pentru SUA,…

- Guvernul japonez intentioneaza sa coopereze cu China in cadrul initiativei Beijingului 'O centura, un drum', destinata crearii unui nou Drum al Matasii, prin oferirea de sprijin financiare pentru parteneriatele public-privat, in conditiile in care autoritatile de la Tokyo vor sa imbunatateasca relatiile…

- Presedintele american Donald Trump a facut apel la China ''sa utilizeze toate parghiile disponibile pentru a convinge Coreea de Nord sa renunte la provocarile sale'' si la cursa sa de inarmare nucleara, apel ce survine dupa ce Phenianul a testat cu succes o noua racheta balistica intercontinentala,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut, miercuri, lui Xi Jinping, presedintele Chinei, sa foloseasca toate mijloacele disponibile pentru a stopa actiunile provocatoare ale Coreei de Nord, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Cei doi lideri au avut o conversatie telefonica la…

- Milioane de cadre de rang inalt \\\'din toate regiunile si departamentele de pe intreg teritoriul Chinei\\\' vor avea obligatia sa citeasca si sa studieze noua carte a lui Xi Jinping ce contine gandirea politica si discursurile presedintelui chinez, informeaza joi agentiile Xinhua si EFE.

- Daca SUA nu va reusi sa blocheze planurile Beijingului de a continua dezvoltarea tehnologica, China ar putea deveni „putere hegemonica”, avertizeaza Steve Bannon, fostul consilier prezidential.

- Guvernul si PSD nu mai stiu cum sa se laude cu cresterea economica peste asteptari. "Tigrul Europei", "suntem de invidiat", "veste proasta pentru cei care ne doreau sfarsitul tragic in chinuri" - auzim de cateva zile dinspre Putere, care ii numeste "cor de bocitoare" pe cei care atrag atentia ca suntem…

- "China trimite o delegatie in Coreea de Nord - o mutare importanta, ramane sa vedem ce se intampla", a transmis Trump prin intermediul contului de Twitter. Administratia de la Beijing a anuntat, miercuri, ca va trimite un reprezentant de rang inalt in Coreea de Nord, pentru a pastra comunicarea…

- Presedintele american Donald Trump considera ca delegatia chineza trimisa in Coreea de Nord reprezinta "o mutare importanta" in contextul crizei din Peninsula Coreeana, relateaza site-ul agentiei Yonhap. "China trimite o delegatie in Coreea de Nord - o mutare importanta, ramane sa vedem…

- Care este sursa nemulțumirii comunistului? Faptul ca mulți dintre colegii sai de partid au preocupari religioase și ezoterice, iar unii și-ar dori un pluripartidism de sorginte occidentala in China. O parte dintre membrii Partidului Comunist au pus „fantomele și zeii” mai presus de Marx și Lenin,…

- Administratia de la Beijing a declarat, miercuri, ca va trimite un reprezentant de rang inalt in Coreea de Nord, pentru a pastra comunicarea intre Partidul Muncitoresc si Partidul Comunist Chinez, relateaza Associated Press News. Song Tao, presedintele Departamentului International al…

- Seful Departamentului International al Partidului Comunist din China, Song Tao, se va afla vineri in Coreea de Nord ca trimis special al presedintelui Xi Jinping, a informat miercuri agentia Xinhua, citata de EFE, care noteaza ca de mai bine de un an nu au existat vizite ale unor inalti oficiali…

- Președintele american Donald Trump și-a incheiat vizita oficiala in China, țara pe care a criticat-o adesea in timpul campaniei electorale. La final, liderul de la Casa Alba a afirmat pe Twitter ca „nu invinovațește” China pentru ca „a profitat de SUA”, susținand ca ar fi facut același lucru. In plus,…

- Regimul de la Phenian si schimburile comerciale dintre Statele Unite si China au fost principalele subiecte discutate de presedintele Donald Trump cu omologul sau chinez Xi Jinping. Si desi se credea ca vor exista anumite animozitati, cei doi lideri s-au inteles perfect.

- Mai multe acorduri, in diferite sectoare precum energie, automobile, aeronautica, industria agroalimentara si electronica, au fost semnate cu prilejul unei intalniri intre cei doi presedinti la Beijing. O serie de mari companii americane precum Caterpillar, General Electric, Honeywell sau…

- Presedintele american Donald Trump se afla intr-un turneu de 13 zile in Asia, pe parcursul caruia va vizita cinci tari. Cu aceasta ocazie, Trump va fi nevoit sa abordeze doua dintre cele mai mari probleme de pe agenda sa: criza nucleara cu Coreea de Nord si declinul influentei Statelor Unite…

- Declaratiile lui Trump au loc inaintea inceperii, vineri, a primei sale vizite in Asia in calitate de sef de stat, un turneu lung si delicat, dominat de problema amenintarii nucleare nord-coreene. Acest turneu cuprinde vizite in Japonia, Coreea de Sud si China. 'Japonia este o natiune razboinica si…

- "O armata de clasa mondiala pana in 2050": este visul presedintelui chinez Xi Jinping. Este motiv de ingrijorare pentru vecinii Chinei? In Asia, daca Beijing trezeste ingrijorare printre statele din regiune, acest lucru nu este perceput, totusi, ca o amenintare imediata, raspuns analistii.

- Acest mesaj constituie probabil un semnal de incalzire a relațiilor dintre cele doua țari vecine, comenteaza France Presse. Relațiile dintre cele doua țari s-au degradat din cauza ambițiilor nucleare ale Phenianului, in condițiile in care Beijingul este de multa vreme un aliat și un binefacator economic…

- Intr-un gest extrem de rar, Xi Jinping a raspuns la mesajul de felicitare al lui Kim Jong-Un de saptamana trecuta cu privire la realegerea sa in calitate de lider al Partidului Comunist Chinez (CPC), in cadrul celui de-al 19-lea congres al partidului. Xi va ramane la guvernare cel putin pana in…

- La cateva zile de la incheierea celui de-al XIX-lea congres al Partidului Comunist Chinez, ce a intarit puterile presedintelui Xi Jinping, Beijingul a anuntat ca a dejucat un complot pus la cale de trei fosti oficiali de top ai tarii.

- Un nou titlu de "lider", rezervat pana cum doar lui Mao, o persoana foarte apropiata in fruntea Shanghaiului si un "complot" dejucat: Xi Jinping nu pierde timpul pentru a-si intari controlul asupra Chinei, la inceputul celui de-al doilea sau mandat, scrie AFP.

- Dupa fondarea tarii de catre Mao Zedong și deschiderea economica din mandatul lui Deng Xiaoping, presedintele Xi Jinping vrea sa afirme China ca putere mondiala, scrie ziarul portughez Diario de Noticias , intr-o analiza despre congresul Partidului Comunist Chinez, preluata de Rador.

- Al XIX-lea Congres al Partidului Comunist Chinez (PCC) s-a incheiat la Beijing cu realegerea lui Xi Jinping la carma pentru inca cinci ani si cu prezentarea noii componente a Comitetului Permanent al Biroului Politic, cunoscut ca fiind „cercul interior“ al puterii din China.

- Noua conducere chineza va fi prezentata miercuri, la finalul celui de-al 19-lea Congres al Partidului Comunist la putere, a anunțat agenția Xinhua, citata de AFP, potrivit Agerpres. Membrii Comitetului Permanent al Biroului Politic al Partidului Comunist Chinez (PCC) „se vor intalni cu presa miercuri…

- Partidul Comunist Chinez a confirmat miercuri al doilea mandat de cinci ani pentru președintele Xi Jinping și a prezentat noua componența a Comitetului Permanent al Biroului Politic, la finalul celui de-al 19-lea Congres, desfașurat la Beijing.

- Includerea numelui lui Xi Jinping si a ideologiei sale in Carta Partidului Comunist Chinez sugereaza ca acesta ar putea ramane pe termen nelimitat la conducerea tarii, scapand de limita teoretica de 68 de ani impusa membrilor Biroului Politic, cei 25 de oameni care conduc China, arata AFP.

- Partidul Comunist Chinez a confirmat miercuri al doilea mandat de cinci ani pentru președintele Xi Jinping și a prezentat noua componența a Comitetului Permanent al Biroului Politic, la finalul celui de-al 19-lea Congres, desfașurat la Beijing, relateaza DPA. Din noul Comitet Permanent,…

- Xi Jinping a primit, fara nicio surpriza, un nou mandat de cinci ani in functia de sef al Partidului Comunist Chinez (PCC), a anuntat agentia oficiala a Chinei citata de AFP. Comitetul central, un fel de parlament al PCC, l-a ales secretar general, alaturi de sase alti membri permanenti ai biroului…

- Partidul Comunist din China a consacrat prin constituție viziunea politica a președintelui Xi Jinping, punindu-l, astfel, pe aceeași treapta cu fondatorul Chinei moderne, Mao Zedong. Prin prisma acestei masuri extraordinare, președintele Xi Jinping iși consolideaza poziția in raport cu cei mai importanți…

- Numele si doctrina lui Xi Jinping au fost inscrise ieri, in urma unui vot al delegatilor Partidului Comunist Chinez reuniti inca de saptamana trecuta la cel de-al 19-lea Congres, in carta Partidului. Ceea ce-i confera lui Xi un statut echivalent cu cel al fondatorului Chinei comuniste, Mao Zedong. In…

- Partidul Comunist din China a adoptat marti un amendament la statutul sau in care este mentionat explicit numele presedintelui Xi Jinping si „Gandirea lui Xi Jinping asupra socialismului cu caracteristici chineze pentru o noua era” drept unul dintre principiile sale conducatoare. Acest fapt il plaseaza…

- Partidul Comunist Chinez a votat sa inscrie numele și ideologia lui Xi Jinping in constituția sa, ridicandu-l astfel la nivelul fondatorului Mao Zedong, scrie BBC News. Votul unanim de a include „gandirea lui Xi Jinping” a avut loc, marți dimineța, la finalul Congresului Partidului Comunist, cea mai…

- Noua conducere chineza va fi prezentata miercuri, la finalul celui de-al 19-lea Congres al Partidului Comunist la putere, a anunțat agenția Xinhua, citata de AFP. Membrii Comitetului Permanent al Biroului Politic al Partidului Comunist Chinez (PCC) "se vor întâlni cu presa…

- A inceput al XIX-lea congres al Partidului Comunist Chinez si presedintele Xi Jinping a anuntat intr-un discurs maraton de 3 ore inceputul unei noi ere. Cum arata China in pragul noii epoci vedem din reportajul realizat in exclusivitate pentru Lumea Azi de reporterul Catalin Deacu.

- Masurile excepționale de securitate luate de autoritațile de la Beijing pe durata celui de-al XIX-lea Congres al Partidului Comunist Chinez au blocat mai multe guri de metrou din capitala Chinei, trecandu-i pe cetațeni printr-un veritabil maraton al nervilor, scrie digi24.ro.

- Postat in fața Palatului Poporului, unde se desfașoara evenimentul, intr-o atmosfera ploioasa la Beijing, reporterul britanic face slalomuri printre delegații grabiți in incercarea de a le „fura” o opinie legata de liderul Coreei de Nord. Cei mai mulți oficiali chinezi au refuzat sa stea de vorba cu…

- Xi Jinping, presedintele Chinei, a afirmat, miercuri, ca tara sa a intrat intr-o „noua era” in care trebuie sa ocupe un rol central pe arena internationala, adaugand ca socialismul chinez reprezinta un model de succes pentru tarile aflate in curs de dezvoltare, informeaza BBC News. Declaratiile lui…

- China se va ”deschide si mai mult”, va trata ”in mod echitabil” firmele straine si isi va consolida rolul de economie de piata, a promis apasat miercuri presedintele Xi Jinping, in timp ce partidul-stat pare sa-si sporeasca controlul asupra celei de a doua economii mondiale, relateaza AFP. ”Deschiderrea…

- China va extinde reformele economice si financiare si isi va deschide si mai mult pietele catre investitorii straini deoarece vrea sa treaca de la o crestere rapida la una de inalta calitate, a afirmat miercuri presedintele Xi Jinping, la congresul Partidului Comunist Chinez (PCC). Reformele orientate…

- Congresul Partidului Comunist din China, un eveniment uriaș care are loc odata la cinci ani, a inceput, miercuri dimineața la Beijing cu un discurs ținut de actualul președinte, Xi Jinping, scrie CNN. La deschiderea lucrarilor congresulu, președintele chinez Xi Jinping a prezentat miercuri o viziune…

- Liderul de la Beijing, Xi Jinping, care urmeaza sa fie reales pentru al doilea mandat in fruntea Partidului Comunist Chinez, incearca sa-si plaseze apropiatii in pozitii cheie in principalele organe de conducere ale unui partid ce numara 90 de milioane de membri. Si care controleaza tot ce misca in…

- Beijingul, capitala Chinei, s-a pregatit intens pentru al 19-lea Congres al Partidului Comunist Chinez (PCC), care incepe miercuri si va dura o saptamana, un eveniment crucial pentru viata politica din China, ce are loc o data la cinci ani.

