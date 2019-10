Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Viorica Dancila a declarat, joi seara, ca a decis ca PSD sa nu mearga, vineri, la consultarile de la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis si ca nu a consultat partidul. Pentru ce sa mergem la Cotroceni? Nu am avut Comitet Executiv National, il avem maine, la ora 18.00,…

- Dupa motiune, in cazul in care Parlamentul retrage, astazi, increderea acordata Guvernului, presedintele Klaus Iohannis va avea rolul principal in desemnarea viitorului prim-ministru. Iar in situatia in care motiunea este respinsa, urmeaza un nou test in legislativ pentru Viorica Dancila, care trebuie…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca nu ii este 39; 39;teama 39; 39; sa se prezinte cu Guvernul in Parlament pentru un vot de incredere, argumentand ca, la votul pentru sefia Senatului, PSD a demonstrat ca are majoritate. Avem o Opozitie cinica si imatura care, orbita de interesele personale…

- Klaus Iohannis a anunțat, la Palatul Cotroceni, ca prin deciziile pe care Viorica Dancila le ia, refuzul de a merge in Parlament pentru remanierea Guvernului, precum și schimbarea unei treimi din Guvern, risca sa duca Romania intr-o criza din care romanii vor ieși foarte afectați. Președintele a…

- Romania se afla, la fiecare pas, intr-o premiera politica! Dupa ce Klaus Iohannis a refuzat o remaniere, punand Guvernul in imposibilitatea de a mai conduce țara, premierul Viorica Dancila incepe sa joace dur.Astfel, potrivit informațiilor din interiorul CEX, la Mamaia, Dancila le-a spus colegilor…

- Cele trei lucruri pe care premierul Viorica Dancila i le-ar reproșa lui Klaus Iohannis sunt faptul ca „nu este un președinte al tuturor românilor”, nu este „empatic” și „nu aduce consensul”.Premierul a fost întrebat vineri de ziariști, la Constanța,…

- Dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca respinge propunerile de ministri ai PSD, Viorica Dancila i-a atacat pe rand atat pe seful statului cat si pe liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, despre care spune ca sunt „imaturi” si „egoisti”. „Doi domni cu pretentii de barbati de stat”,…

