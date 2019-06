Cu trenul către serviciu și avantajele S-Bahn - De ce în România nu funcționează un model care în alte țări europene este un succes În multe țari europene trenul este un mijloc excelent de deplasare în interiorul unui oraș sau dintr-un oraș mare în localitațile mici din jur, unde lucreaza mii de oameni. La noi trenul este adesea folosit pe distanțe medii și lungi, dar durata calatoriei este mare și problemele abunda. Trenul este și în România folosit de mii de oameni ca mijloc de transport pentru a merge la serviciu, dar din mai multe motive acest lucru este complicat. Mai jos puteți citi despre cum alte țari au reușit sa aduca trenul în oraș și sa-l integreze cu metroul, tramvaiele și autobuzele.



