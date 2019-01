Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta sustine duminica, 20 ianuarie, primul meci oficial pe teren propriu din noul an. Jucatoarele pregatite de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie intalnesc in etapa a 12 a a Diviziei A, seria A, in Sala Sporturilor din Constanta, formatia ACS UAIC CNOT Iasi,…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta a incheiat anul cu o victorie, ieri, la Bacau, impotriva echipei gazde, CS Stiinta, scor 42-31 (20-19), intr-un duel contand pentru etapa a X-a a Diviziei A, Seria A. Constantencele antrenate de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie termina anul pe locul secund,…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta va juca, astazi, de la ora 14, pe terenul celor de la CS Stiinta Bacau, in ultimul meci oficial din acest an, contand pentru etapa a X-a a Diviziei A, Seria A. Inaintea acestui duel, constantencele antrenate de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie se afla…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta a remizat, duminica, in Sala Sporturilor, cu HCF Piatra Neamt, scor 23-23 (11-10), intr-o partida din etapa a IX-a a Diviziei A, Seria A.Asa cum o arata si scorul, partida a fost una extrem de echilibrata. Ultimul gol al partidei a fost marcat de constantence…

- Formatia feminina de handbal CSU Neptun Constanta evolueaza duminica, 4 noiembrie, de la ora 14, la Sala Sporturilor, impotriva formatiei HCM Slobozia, intr-o partida din etapa a Vlll-a a Diviziei A, Seria A. In tur, la Slobozia, gazdele s-au impus la o diferenta semificativa, scor 31-22, constantencele…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta (antrenori Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie) a castigat, scor 44-23 (18-12), partida cu UAIC CNOT Iasi, disputata ieri dupa-amiaza, in deplasare, in cadrul etapei a 7-a a Diviziei A, Seria A. Succesul constantencelor era de asteptat, avand in vedere faptul…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta va evolua, duminica, 28 octombrie, de la ora 12, in deplasare, pe terenul celor de la ACS UAIC CNOT Iasi, partida contand pentru etapa a Vll-a a Diviziei A, Seria A. Trupa de pe litoral, pregatita de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie, porneste ca favorita…

- Sala Sporturilor din Constanta a gazduit astazi meciul de handbal feminin CSU Neptun Constanta HC Dunarea Braila DivA, contand pentru etapa a sasea prima din retur a Diviziei A, seria A.Pregatita de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie, formatia gazda a facut un meci foarte bun si s a impus la diferenta…