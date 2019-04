Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul a trecut de CSU Craiova, scor 2-1, in manșa tur a semifinalei Cupei Romaniei. Rivaldinho și Ianis Hagi au colaborat la golul de 2-1, iar la final și-au expus obiectivele: locul 3 in play-off și trofeul Cupei Romaniei. Returul se joaca pe 23 aprilie, la Ovidiu; In cealalta semifinala, Astra…

- FC Viitorul U 19 va intalni pentru un loc in ultimul act pe Sport Team Bucuresti U 19. Turul va avea loc pe 3 aprilie, la Ovidiu, iar returul pe 17 aprilie, la Bucuresti. Daca FC Viitorul U 19 a trecut pana acum de Academia Farul U 19 6 0 , LPS Galati U 19 5 0 si AFC Hermannstadt U 19 6 1 , Sport Team…

- Victoria pe care Viitorul a obtinut-o in fata FCSB-ului, 2-1 pe Arena Nationala, si infrangerea trupei lui Hagi, 0-1 la Ovidiu cu CFR Cluj, i-au scos din minti pe fanii vicecampioanei Ligii 1 Betano.Duminica, 17 martie, la meciul cu Astra, Peluza Ros-Albastra i-a injurat ca la usa cortului…

- Azi, de la ora 11:00, la Casa Fotbalului are loc tragerea la sorți pentru semifinalele Cupei Romaniei. Astra, Viitorul, CFR Cluj și CSU Craiova sunt cele patru echipe care sunt calificate in semifinalele Cupei Romaniei. Jocurile din cadrul semifinalelor se desfasoara in sistem tur - retur, prima echipa…

- Patru echipe mai sunt in cursa pentru caștigarea Cupei Romaniei. Tragerea la sorți va avea loc miercuri, de la ora 11:00, in sala „Nicolae Dobrin" de la Casa Fotbalului. Viitorul, Astra, CFR și CS U Craiova vor fi repartizate in aceeași urna. Partidele din semifinale se vor desfașura in sistemul tur…

- Devis Mangia, antrenorul lui CS U Craiova, a trasat concluziile dupa victoria reușita de olteni in deplasare cu Csikszereda, 3-0 in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Tehnicianul italian l-a laudat pe Carlos Fortes, cel care a debutat in aceasta seara pentru alb-albaștri. Astra, Viitorul, CFR…

- FRF a anunțat pe site-ul oficial ca tragerea la sorți a sferturilor de finala ale Cupei Romaniei va avea loc joi, 17 ianuarie, de la 11:30. Așadar, in faza competiției in care sunt 7 cluburi din Liga 1 și unul din Liga a 3-a, toate formațiile vor fi intr-o singura urna valorica. Echipele participante…