Stiri pe aceeasi tema

- La data de 15.03.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Timisoara au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor Akinyomi Abiola Stanley si Ijagbemi Henry Olaiya, pentru savarsirea infractiunii…

- Sectia pentru procurori a CSM discuta vineri cererea actualului sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Daniel Horodniceanu de a-si reveni la Serviciul Teritorial Iasi al DIICOT, dupa incheierea mandatului la conducerea institutiei. Pe ordinea…

- Sectia pentru procurori a CSM discuta vineri cererea actualului sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Daniel Horodniceanu de a-si reveni la Serviciul Teritorial Iasi al DIICOT, dupa incheierea mandatului la conducerea institutiei. Mandatul…

- Sectia pentru procurori a CSM discuta vineri cererea actualului sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Daniel Horodniceanu de a-si reveni la Serviciul Teritorial Iasi al DIICOT, dupa incheierea mandatului la conducerea institutiei.Pe…

- Sectia pentru procurori a CSM discuta vineri cererea actualului sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Daniel Horodniceanu de a reveni la Serviciul Teritorial Iasi al DIICOT, dupa incheierea mandatului la conducerea institutiei, informeaza...

- Pe ordinea de si a Sectiei pentru procurori a CSM de vineri figureaza "Nota Directiei resurse umane si organizare nr. 4290/2018 privind cererea formulata de domnul DANIEL CONSTANTIN HORODNICEANU, procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism , prin…

- DIICOT ar putea ramane fara sef la mijlocul acestui an. Procurorului Daniel Horodniceanu ii expira in luna mai a acestui an mandatul de procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). Acesta nu a anuntat daca isi doreste inca un mandat,…

- Procurorului Daniel Horodniceanu ii expira in luna mai a acestui an mandatul de procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). Deocamdata, acesta nu a anuntat daca isi doreste inca un mandat, asa cum ii piermite legea.In schimb,…

- In aceasta dimineata, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti au efectuat 3 perchezitii domiciliare pe…

- In aceasta dimineata, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti au efectuat 3 perchezitii domiciliare pe raza…

- In aceasta dimineata, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Pitești impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitești au efectuat 3 percheziții domiciliare pe raza…

- La data de 13.03.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Calarasi au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor Tosun Anghel, Paraschiv Ionut Robert si Chiriac Mihaela pentru savarsirea infractiunilor…

- Cea mai mare spargere de bancomate din istoria Romaniei a fost comisa, intr-o singura noapte, in anul 2016, hackerii reusind sa fure peste 800.000 de euro. Anul trecut, Costin Raiu, directorul global al echipei de Cercetare si Analiza de la Kaspersky Lab, a declarat pentru reporterii Observator ca bancile…

- Procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), Daniel Horodniceanu, a declarat, marți, intr-o intervenție telefonica in emisiunea “Esențial”, realizata de Ana Maria Roman, la Antena 3, ca a cerut DNA acces la dosarul in care a fost investigat.…

- Sfarșitul anului 2013 și inceputul lui 2014 a fost marcat de scandalul imens de la Ministerul Transporturilor ca urmare a eșuarii privatizarii companiei CFR Marfa. Scandalul a fost amplificat și de jocul de șoarecele și pisica dintre actualul procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor…

- Un gorjean si un albanez care s-a stabilit de aproximativ patru luni in comuna Bilteni au fost retinuti de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Gorj. Cei doi sunt acuzati de savarsirea infractiunilor de trafic ilicit de droguri…

- Sectia pentru procurori a CSM discuta marti, de la ora 14:00, solicitarea ministrului Justitiei privind revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi fiind invitata la sedinta. “In intampinarea interesului general suscitat de avizul consultativ solicitat Consiliului Superior al Magistraturii, Sectia pentru…

- Astfel, potrivit articolului 54 alineatul 1 din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prim-adjunctul si adjunctul acestuia, procurorul general al Parchetului National Anticoruptie, adjunctii acestuia,…

- Controale in toate parchetele din tara, dupa scandalul de la DNA Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a dispus verificari la toate parchetele din tara pentru identificarea "riscurilor interne si a vulnerabilitatilor", de controlul la DNA, respectiv DIICOT urmand sa se ocupe procurorii-sefi…

- La data de 15.02.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Valcea au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor PREDA VIOREL BOGDAN si NEAGU IOAN LUCIAN, pentru savarsirea infractiunilor de constituire…

- Fosta sefa a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), Alina Bica, plecata in Costa Rica, este trezorierul firmei ASP Centroamerica Sociedad Anonima, detinuta de sotul sau, Mircea Octavian Bica, si de fostul sau client Calin Silviu Pop, un om de

- Nicu Maroiu Jr. a primit ieri o alta veste proasta. Dupa ce a ajuns in arestul Poliției Gorj de ziua de naștere, in luna decembrie a anului trecut, procurorii DIICOT au cerut, marți, prelungirea masurii privative de libertate, iar prima instanța, Tribunalul Gorj, a fost de acord. „Admite…

- Mai multi specialisti IT si specialisti cu inalta calificare din cadrul structurii centrale a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT au chemat la judecata Ministerul Public Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Ministerul Finantelor…

- Procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Daniel Horodniceanu a declarat ca eforturile procurorilor pentru a imbunatati capacitatea de combatere a criminalitatii au fost compromise de dezbaterile pe legile Justitiei. Horodniceanu a mai…

- Procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Daniel Horodniceanu a declarat marti ca 90 la suta din probatoriile din dosarul Black Cube sunt finalizate, insa daca nu exista colaborare din partea fostului ofiter SRI Daniel Dragomir, inculpat…

- Procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Daniel Horodniceanu spune ca un magistrat trebuie sanctionat disciplinar sau penal daca are un comportament neadecvat, insa diversele atacuri asupra Ministerului Public in general si generalizarea…

- Biroul de informare si Relatii Publice din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele:La data de 06 februarie 2018, va avea loc reuniunea anuala pentru prezentarea Raportului…

- Magistrații Tribunalului Vrancea au dispus, in aceasta seara, emiterea de mandate de arestare preventiva pe numele a patru persoane banuite de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic și consum ilicit de droguri, introducerea in țara de droguri de risc, precum și fals material in…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Vrancea au dispus retinerea pentru 24 de ore fata de 4 barbati, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic si consum ilicit de droguri, introducerea…

- Parchetul General a facut, joi, verificari la DIICOT, dupa dezvaluirile facute recent de Catalin Tolontan, cu privire la un dosar de prostitutie cu minore. Parchetul General a facut verificari la dosarul care a fost trimis deja in judecata, dar si asupra dosarului care fusese disjuns. In urma controlului…

- La data de 31.01.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Pitesti au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor Luta Constantin Daniel, Gont Constantin Marian si Chiran Robert Claudiu, pentru savarsirea…

- La data de 29.01.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Valcea au dispus luarea masurii preventive a retinerii pe o durata de 24 ore a inculpatilor: Cismaru Nicolae zis "Tobosaru" pentru savarsirea infractiunii de trafic…

- La data de 25.01.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Cluj impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate din Poliția Romana au efectuat un numar de 47 de percheziții…

- La data de 25.01.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Cluj impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate din Poliția Romana au efectuat un numar de 47 de percheziții…

- Trimisi in judecata de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT , Cetin Noris Memedali si Senol Memedali au fost condamnati ieri de Tribunalul Constanta. Cetin Noris Memedali a luat doi ani de inchisoare pentru trafic international ilicit de…

- La data de 12.01.2018, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Timisoara au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor Ebetiuc Mircea Fabian, Serban David si Serbanica Alexandru Ionut pentru savarsirea…

- Chirurgul Mihai Lucan – pus sub acuzare intr-un dosar al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) – a “distrus” operațiunea de filaj a anchetatorilor care ar trebui sa lupte cu teroriștii și Crima Organizata. Medicul a gasit in mașina soției (pe care,…

- "Am spus public ca am luat o decizie. Stiti bine ca nu ministrul revoca, el cel mult propune. De revocat, il intrebati pe presedinte", a declarat ministrul Justitiei, la iesirea de la CSM, unde a participat la sedinta de plen in care a fost aleasa noua conducere a institutiei, potrivit News.ro.…

- Potrivit unui comunicat transmis luni AGERPRES de DIICOT, in cauza exista suspiciunea rezonabila ca inculpatul a detinut in locuinta sa aproximativ 2.300 grame de canabis, cu scopul de a o oferi spre vanzare.In cursul zilei de 23 decembrie cel in cauza a fost depistat in trafic, de catre…

- Barbatul este suspectat ca in cursul anului 2017 a cultivat mai multe plante de cannabis cu scopul de comercializa drogurile. „In perioada iunie – decembrie 2017, in repetate randuri si in baza aceleisi rezolutii infractionale, fara drept, a detinut, vandut, distribuit, livrat, diferite cantitati…

- Doi directori ai Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj au fost retinuti pana acum in dosarul care este implicat si medicul Mihai Lucan, insa audierile continua. Comunicat de presa al DIICOT: "La data de 20.10.2017, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate…

- PSD a depus la Camera Deputatilor un nou proiect de modificare a Legii privind statutul magistratilor prin care il elimina pe presedintele Romaniei din procedura de numire a sefilor parchetelor, precum si a celor ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Potrivit proiectului, prerogativa numirii…

- Ce prevede proiectul : "Presedintele, vicepresedintele si presedintii de sectii ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt numiti de catre Senatul Romaniei, la propunerea ministrului justitiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, dintre judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie…

- Politistii si procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Gorj au efectuat, miercuri, 44 de perchezitii in judetele Gorj, Hunedoara si in municipiul Bucure...

- Politistii si procurorii au efectuat miercuri 44 de perchezitii in judetele Gorj, Hunedoara si in municipiul Bucuresti la persoane banuite de trafic de droguri. "Miercuri, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Gorj…

- La data de 20.12.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Gorj impreuna cu ofiteri de poliție judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Gorj au efectuat un numar de 44 de perchezitii domiciliare…

- La data de 20.12.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Gorj impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Gorj au efectuat un numar de 44 de perchezitii domiciliare…

- Procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), Daniel Horodniceanu, cere o analiza naționala de riscuri și amenințari. In lipsa acesteia, subliniaza șeful Direcției, anchetatorii nu au cum sa știe care este nivelul infracțiunilor din locuri…

- La data de 17.12.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Vaslui au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Maftei Velu Cornel pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc, cultivare…