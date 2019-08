CSC Sânmartin se descurcă excelent în Cupa României in deplasare pe Olimpia MCMXXI Satu Mare, formatie care a promovat in Liga a IV-a din judetul vecin. Golurile au fost marcate de Alex Sorian 14 penalty, Ionut Ban 28 penalty si 84, Ovidiu Popa 34 si Florin Pop 62. „Un meci bun de pregatire pentru noi. Am intalnit un adversar ambitios, intr-o atmosfera frumoasa creata de suporterii echipei gazda. Am tratat jocul cu maxima seriozitate de la inceput pana la sfarsit”, ne-a declarat antrenorul Calin Cheregi. In primul tur, CSC Sanmartin a eliminat o alta echipa satmareana, Unirea Tasnad, cu scorul de 8-2. Faza a treia a Cupei Romaniei… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

