"Incearca sa monteze o criza cu scopul de a justifica escaladarea politica si o interventie militara in Venezuela pentru a provoca un razboi in America de Sud", a declarat liderul socialist, citat in engleza de ABC, in urma unui interviu realizat in spaniola.

In legatura cu reuniunea Grupului de la Lima, desfasurata luni la Bogota, unde s-au aflat vicepresedintele american, Mike Pence, si opozantul venezuelean Juan Guaido, care s-a autoproclamat presedinte interimar, Nicolas Maduro a denuntat o initiativa ce este "parte a politicii care incearca sa stabileasca un guvern paralel in Venezuela".