Intrebat daca ne putem astepta ca actuala criza politica sa afecteze cifrele bugetare, cursul valutar si inflatia, Mircea Cosea a raspuns.

"Categoric. Acest lucru se intampla peste tot in lume. Deja trebuie sa asteptam la anumite variatii ale leului. Eu cred ca nu trebuie sa intram in panica pentru ca aceste variatii sunt conjuncturale, in functie de stabilitatea politica, sper ca ea sa se realizeze in cat mai scurt timp, deci nu sunt legate de structura sau de mersul economiei, ci doar de o anumita lipsa de credibilitate pentru viitor. Ceea ce inseamna o anumita expectatie din partea…