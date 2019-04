Critici dure ale Papei Francisc la adresa presei de scandal

Stiri pe aceeasi tema

- Celebrarea Sfintei Liturghii, rostirea rugaciunii ”Regina Cerului”, dar și o intalnire cu comunitatea roma fac parte din programul Papei Francisc din Blaj. Din program face parte și beatificarea celor 7 episcopi greco-catolici martiri pe Campia Libertații la Blaj, scrie Mediafax.Programul…

- Papa Francisc aprinde spiritele dupa ce a fost filmat refuzand amuzat pelerinilor care ingenuncheaza gestul de a-i saruta inelul papal, arata Reuters, conform Mediafax.Papa Francisc a vizitat luni un altar catolic din Loreto și a fost surprins in imaginile filmate in timp ce iși retragea in…

- Reprezentantii Bisericii Catolice au tinut luni o conferinta de presa la care au prezentat programul vizitei Papei Francisc in Romania si au vorbit despre provocarile pe care le presupune aceasta.Papa Francisc va vizita Romania in perioada 31 mai – 2 iunie 2019, la invitatia autoritatilor…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a declarat, inainte de ședința Biroului Permanent Național al PSD, unde se poate discuta situația ministrului Tudorel Toader, ca Ministerul Justiției se mișca foarte greu și ca nu a evaluat activitatea lui Toader, dar ministrul este responsabil de domeniul sau.„Nu…

- Prevenirea actelor de abuz comise asupra minorilor reprezinta o ''provocare urgenta'' pentru Biserica Catolica, a transmis Papa Francisc intr-un mesaj rostit duminica, cu patru zile inainte de debutul unei reuniuni cruciale pe aceasta tema, relateaza DPA preluata de Agerpres. ''Va indemn sa…

- Varianta luata in calcul este ca biletele gratuite sa poata fi obtinute, de oricine doreste, prin intermediul parohiilor catolice. Episcopia Romano-Catolica din Iasi a pregatit noi detalii pentru vizita Papei Francisc in Romania, care va avea loc in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cu toate ca nu da șanse de reușita scenariului renunțarii la Brexit, jurnalistul Cristian Tudor Popescu susține ca doar printr-o astfel de decizie s-ar putea startul declinului trendului populist, naționalist care a cuprins mai multe state europene, inclusiv Romania.Digi24: Romania ar…