- Liderul grupului parlamentar ALDE din Camera Deputatilor, Varujan Vosganian, si-a exprimat, joi, speranta ca "lucrurile se vor lamuri foarte repede" in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, care este si presedintele ALDE, este cercetat de procurorii Directiei Nationale…

- Procurorul-sef al DNA a trimis procurorului general Augustin Lazar un referat in vederea sesizarii Senatului pentru formularea unei cereri de efectuare a urmaririi penale pentru infractiunea de luare de mita presupus a fi savarsita de presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. Calin Popescu…

- Fostul ministru al Educației Ecaterina Andronescu a fost protagonista unui moment delicat, miercuri seara, in cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, la B1 Tv. Senatoarea a devenit vizibil emoționata in momentul in care a inceput sa vorbeasca despre dosarul Microsoft, in care a fost implicata, la…

- Dezvaluiri bomba in dosarul lui Calin Popescu Tariceanu. In casa actualului presedinte al Senatului au fost plantate microfoane, iar timp de șapte ani, acesta a fost urmarit pas cu pas de DNA.

- Dezvaluiri bomba in dosarul lui Calin Popescu Tariceanu. In casa actualului presedinte al Senatului au fost plantate microfoane, iar timp de șapte ani, acesta a fost urmarit pas cu pas de DNA, informeaza Antena3„A fost interceptat in toate conversațiile. Asta arata o urmarire acerba. In ciuda…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, presedinte al Senatului, a declarat miercuri, in statiunea Mamaia, ca protestele defasurate in strada creeaza confuzie in societate si inspira neincredere in institutiile democratice si in clasa politica, in Romania situatia fiind mult mai grava pentru ca se…

- PUTEREA a semnalat de mai multe ori ca, de aproape un an și jumatate, președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, refuza sa puna in aplicare Decizia nr. 949/04.03.2015, pronuntata de Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), la sesizarea Agenției Naționale de Integritate (ANI), prin care „s-a…

- "Am avut zilele acestea ocazia sa vorbesc cu multi romani care mi-au marturisit stupefactia fata de violentele de limbaj care au dus, in final, la violente in strada. O parte dintre ei mi-au cerut sa intervin public cu un mesaj pentru a detensiona situatia, cu un apel la calm si unitate. Este unul…