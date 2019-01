Stiri pe aceeasi tema

- Argeșeanca Daniela Vintila, mențiune Speciala pentru Excelența la categoria Europa post-universitar. In timpul Galei Ligii Studenților Romani din Strainatate (LSRS) care s-a desfașurat aseara in București, argeșeanca Daniela Vintila a primit din partea juriului academic Mențiunea Speciala pentru Excelența…

- Activitatea din industrie a stagnat in luna noiembrie, volumul productiei ramanand la nivelul de 57 de puncte inregistrat si in luna octombrie, potrivit analizei Barometrului Industrial – un sondaj efectuat in randul managerilor din industrie realizat de IRSOP si Facultatea de management din cadrul…

- Din cauza ca a venit cu cheltuieli si provocari mari, luna octombrie le-a mai temperat optimismul industriasilor din Romania, arata datele unui barometru realizat de Institutul Roman de Sondare a Opiniei Publice (Irsop) si Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA). Problemele…

- Mugur Isarescu, Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), a explicat, miercuri, de ce instrumentele politicii monetare au anumite limite, neputand fi unica soluție pentru problemele care țin de politicile macroeconomice ale Romaniei informeaza mediafax „Este important ca decidenții,…

- Peste 500 de buzoieni au devenit membri ai formatiunii conduse de fostul premier Victor Ponta, sustine conducerea judeteana a Partidului PRO Romania intr-un comunicat de presa. „Ultima sedinta de la Buzau a formatiunii fostului premier Victor Ponta a bifat un progres substantial, peste 500 de membri…

- Luni 5 noiembrie, de la ora 17.00, in foayerul Teatrului Anton Pann cei interesați de muzica și poezie sunt invitați la Concertul de muzica folk și lansarea carții ce se intituleaza ”Tu ce ai facut astazi”, eveniment ce poarta marca indragitul solist de muzica folk, Ovidiu Scridon. Ovidiu este foarte…

- IMPACT Developer & Contractor SA (IMP) l-a numit în funcția de Director de Marketing pe Razvan Ionescu, fost director de marketing B2B al Telekom România. Cu o experiența de 14 ani în industria de telecomunicații si IT, promotor activ al revoluției digitale, Razvan Ionescu…

- Conferința susținuta de Radu Umbreș Muzeul Național al Țaranului Roman va așteapta joi, 25 octombrie 2018, de la ora 18.30, la Clubul Țaranului, la o noua intalnire din seria Conferințelor de la Șosea. Radu Umbreș, antropolog in cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București,…