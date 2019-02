Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat joi seara sentintele definitive in vechiul dosar al retrocedarilor ilegale de terenuri din Constanta. Cea mai mare pedeapsa a luta-o fostul primar al Constantei, Radu Mazare, condamnat la noua ani de inchisoare. Condamnat la cinci ani de inchisoare, Cristian…

- Dezbaterile finale din Dosarul Retrocedarii plajelor, in care sunt implicati Radu Mazare, Nicusor Constantinescu si alti zeci de functionari din Primaria Constanta, se reiau marti la 12:00, la instanta suprema, iar pronuntarea ar putea fi amanata doua saptamani.