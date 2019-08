Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea a anunțat:

'In urma informarii in permanenta a premierului, la dispozitia acesteia, am pornit de urgenta la spitalul Sapoca din Buzau, pentru a coordona personal ancheta interna privind intamplarile din noaptea trecuta si pentru a asigura tot suportul necesar organelor de urmarire penala. Este un caz tragic care impune rigoare in analiza si masuri urgente. Am spus de fiecare data ca siguranta si sanatatea pacientilor sunt menirea intregului sistem medical, iar orice eroare de procedura trebuie corectata prompt pentru a preveni astfel de drame. Suntem…