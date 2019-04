Stiri pe aceeasi tema

- OBICEIURI și TRADIȚII de Paștele catolic. Cum sarbatoresc Invierea Domnului creștinii catolici din intreaga lume. Duminica, credincioșii creștini din bisericile occidentale sarbatoresc Paștele. Invierea este celebrata in cultul catolic și in cele protestante, pentru anglicani și luterani. Alaturi de…

- Episcopul catolic de Iasi, Preasfintitul Petru Gherghel, a trimis un mesaj intregii comunitati sub forma unei scrisori pastorale in care ii indeamna pe credinciosi la rugaciune si rabdare in pregatirea acestei sarbatori. „Crestinismul pe care il profesam si il marturisim nu este o mostenire a celor…

- Crestinii romano-catolici sunt astazi in Vinerea Sfanta, ziua in care isi aduc aminte de rastignirea lui Iisus Hristos pe cruce, participand la ritualul Drumul Crucii. La Roma, Drumul Crucii este parcurs simbolic, in jurul Colosseumului, unde multi crestini au murit martiri. Ca in fiecare an, in Vinerea…

- Credincioșii catolici se pregatesc sa intampine Paștele 2019 – Invierea Domnului. Astazi, in Joia Sfanta din Saptamana Patimirii, este momentul in care incepe Triduumul Pascal. In 2019, Paștele catolic este sarbatorit pe 21 aprilie. Cele trei zile sfinte care preceda marea sarbatoare a Pastelui (Joia…

- Paște 2019. Astazi a inceput Saptamana Mare pentru creștinii romano-catolici. Dupa ce au participat la comemorarea intrarii solemne a lui Isus in Ierusalim, in Duminica Floriilor, credincioșii catolici comemoreaza in timpul Saptamanii Sfinte Patima și Moartea Domnului, și se pregatesc sa intampine Paștele…

- Duminica, 14 aprilie, credinciosii catolici sarbatoresc Floriile, ce simbolizeaza poarta de intrare solemna in Saptamana Sfanta.Duminica Floriilor deschide Saptamana Sfanta si uneste intrarea solemna a lui Cristos in Ierusalim eveniment in amintirea caruia are loc procesiunea pe strazile orasului cu…

- In 2019, sarbatorile de Paște catolice vin cu o saptamana mai devreme fața de cele ortodoxe. Catolicii vor celebra sarbatoarea pe 21 aprilie, iar ortodocșii vor sarbatori Invierea Domnului pe 28 aprilie. Abia in anul 2025 va mai fi sarbatorita in aceeași zi de toata lumea, pe 20 aprilie, dar și in 2028,…

- "Sute de oameni urmareau un meci de volei vineri seara cand o explozie a zguduit terenul, provocand moartea a patru persoane si ranirea altor 20", a declarat Barfaki pentru Xinhua.Toate victimele sunt civili, intre care si copii, a adaugat oficialul.La randul sau, un purtator…