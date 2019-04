Stiri pe aceeasi tema

- Credinciosii catolici sarbatoresc astazi Pastele. Potrivit recensamantului din 2011, 870.774 de cetateni romani s au declarat romano catolici, fata de 1.028.401 in anul 2002. In 2011, conform Institutului National de Statistica, din cei 684.082 de locuitori ai judetului Constanta, au declarat apartenenta…

- Zi de mare sarbatoare in Romania, dar si lume. Credinciosii catolici si protestanti sarbatoresc astazi Invierea Domnului – Pastele. Tot astazi, pentru crestini ortodocsi celebreaza Floriile sau Duminica Stalparilor, care marcheaza intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim. In acest an, catolicii…

- Crestinii catolici sarbatoresc duminica Invierea Domnului - Pastele, cea mai mare sarbatoare a crestinilor. Invierea lui Cristos din morti trebuie sa-i faca pe oameni sa descopere minunea normalului, este de parere purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucuresti, Francisc...

- Credinciosii catolici si protestanti sarbatoresc, duminica, Pastele, sarbatoarea bucuriei, cea mai veche sarbatoare a crestinatatii. Este sarbatoarea care a adus omenirii speranta mantuirii si a vietii vesnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos. Crediciosii ortodocsi serbeaza Floriile sau Duminica…

- OBICEIURI și TRADIȚII de Paștele catolic. Cum sarbatoresc Invierea Domnului creștinii catolici din intreaga lume. Duminica, credincioșii creștini din bisericile occidentale sarbatoresc Paștele. Invierea este celebrata in cultul catolic și in cele protestante, pentru anglicani și luterani. Alaturi de…

- Credinciosii romano-catolici se pregatesc pentru marea sarbatoare a Pastilor. Astazi, pentru ei este Sambata Mare. The post Romano-catolicii sarbatoresc Invierea Domnului. Programul slujbelor din Timisoara si din mai multe localitati din judet appeared first on Renasterea banateana .

- Credincioșii creștini din bisericile occidentale sarbatoresc duminica Paștele, Invierea fiind celebrata in cultul catolic și in cele protestante, pentru anglicani și luterani, alaturi de ei sarbatorind și Biserica Greco-catolica din Romania potrivit mediafax. Suveranul Pontif oficiaza sambata…