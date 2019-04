Cralos Ghosn a fost eliberat din închisoare. Fostul şef de la Nissan a plătit o cauţiune de 4,5 milioane dolari Tribunalul din Tokyo a respins apelul procurorilor impotriva deciziei de eliberare a lui Ghosn. A fost a doua perioada de detentie a lui Ghosn in centrul de detentie din Tokyo. El a fost arestat in noiembrie si a stat in inchisoare 108 zile, inainte de a fi eliberat in martie. A fost arestat din nou luna aceasta pentru abuz de incredere in forma agravata. El a plecat din centrul de detentie imbracat cu un costum inchis la culoare si o camasa alba, fara cravata, a declarat un martor pentru Reuters. De la ultima sa arestare, in data de 4 aprilie, fostul sef al Nissan este… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

