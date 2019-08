Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de țara „Romania mea”, derulat de Directia Judeteana pentru Tineret si Sport (DJTS) Covasna, cu sprijinul Ministerului Tineretului si Sportului, la Centrul de agrement de la Padureni, va lua in acest an forma unei tabere cu specific militar și se va desfașura in parteneriat cu Inspectoratul…

- Mireya Gonzalez, 28 de ani, interul dreapta de la SCM Ramnicu Valcea, e gata de o noua aventura in Romania. Caștigatoare de Liga Campionilor, cu Gyor, spaniola iși dorește sa fie campioana și cu Valcea. Mireya Gonzalez a venit cu ganduri mari la Valcea. Interul dreapta spaniol e obișnuit cu trofeele.…

- Inegalitatea a fost calculata sub forma unui raport intre veniturile celor mai avuti 20% cetateni ai unei tari si veniturile celor mai putin avuti 20% cetateni, pe baza venitului disponibil echivalent. In anul 2017, in Uniunea Europeana acest raport era de 5,2. In randul statelor membre, Cehia si…

- Suflet de Roman: Culoare, Bucurie, Frumusete, Speranta In perioada 26-30 iunie 2019,in Muntenegru s-a desfașurat Festivalul Internațional de Folclor, organizat de catre organizația MIOFF. Evenimentul a reunit artiști și ansambluri folclorice din zeci de țari. Printre participanți s-au numarat patru…

- Conducerea Consiliului Județean Argeș a primit vizita unei delegații din Regiunea Savoia (Franța). S-a semnat, astfel, un nou protocol de colaborare intre județul Argeș și regiunea Savoia, nu intamplator intr-un moment special: sarbatorirea a 50 de ani de Salvamont in Romania. Helios, primul caine primit…

- La aproape patru ani distanța, Klaus Iohannis semneaza, alaturi de Victor Ponta, și alți lideri politici Acordul Politic National pentru consolidarea parcursului european al Romaniei. In emisiunea lui Razvan Dumitrescu, Iosefina Pascal, o tanara care se afla in public, l-a intrebat pe prim-vicepreședinte…

- Consiliul Local al comunei Bodoc, Consiliul Județean (CJ) Covasna și Federația Ecvestra Romana organizeaza, in cadrul Zilelor Ecvestre Covasnene, pe terenul de atelaje din Olteni, ediția a doua a Campionatului internațional de atelaje cu doi cai. In competiție s-au inscris pana acum 14 atelaje din…