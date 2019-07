Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul mult așteptat de salajeni, “Zilele Zalaului”, va gazdui și in acest an un festival devenit tradiție in Salaj, “Ecouri Meseșene”. Astfel, Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj va organiza ediția cu numarul 44 a acestui festival popular, in ultimul sfarșit de saptamana al lunii, 26-28…

- De vreo saptamana, la Centrul de Cultura “George Apostu” nu e liniste! Parca si Gradina cu statui a prins viata. Marmura, piatra si fierul au intrat intr-un dialog secret cu lemnul. Lemn de stejar, care, in mainile fermecate ale unor sculptori, prinde conturul imaginat de mintea si talentul artistilor…

- Timp de trei zile, in centrul Lugojului, pe platoul Casei de Cultura a Sindicatelor, va avea loc cea de-a VIII-a ediție a Festivalului Național de Folclor „Perla Banatului”. Manifestarea artistica va reuni, in zilele de 5, 6 și 7 iulie, peste 60 de solisti vocali si instrumentisti, precum…

- Centrul de Cultura „George Apostu” Bacau invita amatorii de dans si arta contemporana vineri, 31 mai, ora 18.00, la prezentarea publica (work in progres) a doua proiecte artistice realizate in cadrul programului de rezidente europene Gabriela Tudor 2019. Programul ce s-a desfasurat in perioada 6 mai…

- In aceasta dupa-amiaza, incepand cu ora 17.00, la Muzeul Satului Banatean va avea loc un spectacol folcoric organizat in parteneriat cu Centrul de Cultura si Arta al judetului Timis, la care participa cei mai de seama reprezentanti ai folclorului banatean, cu cantece, jocuri si grai din Banatul de altadata.…

- Aproximativ 400 de copii, din șase județe au anunțat, deocamdata, participarea la Festivalul național de folclor „Izvoare covasnene”, ei urmand sa participe la o parada in costume populare pe strazile din orașul Covasna și sa susțina un spectacol amplu, in cadrul carora se vor prezenta 21 de dansuri,…

- ■ pianista Sabuna Oprea va concerta in sala studio Theodor Macarie a Liceului de Arta Victor Brauner din Piatra Neamt ■ spectacolul are loc astazi, de la ora 18 ■Centrul pentru Cultura si Arte Carmen Saeculare Neamt, in parteneriat cu Academia de Muzica Gheorghe Dima Cluj Napoca, Extensia Piatra Neamt,…

- S-a stat iarași ”la vase”, a doua zi de Paște, in curtea bisericii ”Sf. Nicolae” din Șugag. Din cele 11 perechi de miri, care și-au unit destinele in anul pascal trecut, au fost aleși și mirii anului 2019: CUTEAN IOAN și FLORINA, localnici, tineri, frumoși, pastratori de tradiție. ”Statu’ la vase in…