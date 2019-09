Un kurtoskalacs in lungime de 14 metri va fi preparat saptamana viitoare, la Sfantu Gheorghe, in cadrul celei de-a treia editii a Festivalului deliciilor dulci, au anuntat, marti, organizatorii.



Vicepresedintele Consiliului Judetean Covasna, Gruman Robert, a precizat, intr-o conferinta de presa, ca in cadrul festivalului, care se va desfasura in perioada 13-15 septembrie in centrul municipiului Sfantu Gheorghe, va avea loc un concurs de preparat kurtoskalacs la care vor participa 15 echipe din judetele Covasna, Harghita si Mures, in urma caruia va fi desemnat cel mai delicios preparat.

…