Cotațiile companiilor românești la bursă Capitalizarea bursiera a tuturor companiilor listate pe piata reglementata a BVB a depasit 35,5 de miliarde de euro in ultima sedinta de tranzactionare din aprilie 2019, comparativ cu 30,6 miliarde euro la final de 2018, in crestere cu 16%.



Piata de capital din Romania a crescut cu 14,5% in primele patru luni ale acestui an, luand in calcul si dividendele raportate de companiile din indicele BET, care include cele mai tranzactionate 16 societati, cu exceptia SIF-urilor,



Potrivit analistilor, lichiditatea mai redusa din aceasta perioada a anului poate fi explicata prin faptul…

