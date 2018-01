Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au inceput urmarirea penala „in rem” pentru tentativa de omor calificat cu premeditare, dupa ce medicul Mihai Lucan ar fi incercat sa sectioneze intentionat artera unui pacient, pentru a-i face rau unui coleg, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Anchetatorii…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca a explicat de ce a fost clasat dosarul deschis dupa ce Emanuel Ungureanu a depus o plangere privind transplantul de rinichi de care Alexandru Arșinel a beneficiat in 2013, la institutul condus de Mihai Lucan.Dosarul deschis de Parchetul de pe langa…

- Povesti cutremuratoare ies la iveala odata cu amanunte din ancheta cu privire la medicul Mihai Lucan. Transplantul se facea preferential, iar sute de pacienti s-au stins pentru ca lor nu le-a venit niciodata randul, scrie Digi24.ro. Un raport al Corpului de Control al ministrului Sanatatii arata ca…

- La Institutul de Urologie si transplant Renal de la Cluj Napoca, criteriile pentru a ajunge pe masa de operatie pentru a face transplant nu erau respectate aproape niciodata. Astfel ca cei mai multi pacienti faceau operatie chiar in anul in care se inscriau pe lista de asteptare, in timp ce celor…

- In cererea de arestare preventiva a lui Mihai Lucan, acuzat de delapidarea cu peste un milion de euro a Institutului Clinic de Transplant si Urologie Cluj, DIICOT vorbeste despre incercarea de blocare a anchetei, sustragerea unor bani si bijuterii, modalitatile de „capusare” a ICUTR si despre pedeapsa…

- Zeci de plangeri privind decontari ilegale si defavorizarea unor pacienti de catre medicul urolog Mihai Lucan au fost facute de pacienti, dar si de medici de la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, afirma fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu.

- Marian Iftimie-Nicorici, director general al Agentiei Nationale pentru Locuinte (ANL), si Iulian Boghean, director la clubul de fotbal Ceahlaul Piatra Neamt, au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru trafic de influenta. "Procurorii din cadrul…

- Ies la iveala noi dezvaluiri incendiare despre doctorul Mihai Lucan care a fost retinut 24 de ore, iar acum se afla sub control judiciar pentru fapte extrem de grave de coruptie.Lucan a fost interceptat intr-o serie de stenograme incendiare in care vorbea cu Victor Zota, fostul coordonator…

- Dezvaluiri ale fostului ministru al sanatatii Vlad Voiculescu despre dosarul Lucan."Caracatita domnului Lucan" Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a facut marti cateva referiri despre dosarul intrumentat de procurorii DIICOT in cazul medicului clujean Mihai Lucan. "CARACATIȚA DOMNULUI…

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii, sustine ca politicieni si oameni cu influenta au profitat de serviciile preferentiale ale medicului Mihai Lucan. "PREȚUL CURAȚIEI/CURAȚENIEI Nu exista mulți medici sau mulți pacienți ai domnului Lucan care sa nu fi știut cum stau lucrurile. Ceea ce nu știu…

- Jurnalul lui Lucan. Sistem de protecție format din judecatori, procurori și angajați SRI Procurorii au descoperit asupra medicului clujean Mihai Lucan, in seara in care a fost audiat la sediul DIICOT, un jurnal in care acesta avea notat ca fosta sa avocata trebuia sa faca pentru a-l proteja un sistem…

- Ies la iveala acuzatii extrem de grave la adresa medicului Mihai Lucan. Procurorii il acuza ca ar fi incercat sa distruga dovezi, dar si sa influenteze martorii. Chiar si asa, Lucan, dar si fiul sau vor fi cercetati sub control judiciar, desi procurorii au cerut arestarea preventiva. Judecatorul…

- Acuzatia adusa medicului e ca s-ar fi folosit, la clinica sa privata, de aparatura medicala, materiale sanitare, asistente și medici de la Institutul de Transplant din Cluj-Napoca. Sume uriase de bani au fost descoperite si la perchezitiile domiciliare. 600.000 de euro - bani gheata, ceasuri de lux…

- Dan Emil Fofiu Sanpetreanu si Sanda Rodica Baciu, director administrativ, respectiv, director economic in cadrul Institutului de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, au fost retinuti joi dimineata de procurorii DIICOT, in dosarul in care au fost efectuate perchezitii la clinica privata a chirurgului…

- Procurorii DNA de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție l-au trimis, miercuri, in judecata pe Ion Țincu, la data faptelor director al Direcției Generale de Poliție Locala și Control din cadrul Primariei Municipiului București (PMB), pentru pretinse fapte de abuz…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților:ȚINCU ION, la data faptelor director al Direcției Generale de Poliție Locala și Control…

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca a omorat o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou in statia Dristor, nu recunoaste ca ar fi lovit-o pe tanara cu piciorul si sustine ca a avut o stare de 'disperare' si o 'decadere' din cauza unei vieti lipsite de hrana si adapost. …

- Procurorii DIICOT fac miercuri dimineata 5 perchezitii la Cluj, una fiind la o clinica medicala privata, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunii de delapidare cu consecinte deosebit de grave, printre cei vizati fiind si medicul Mihai…

- In Republica Moldova va funcționa un singur organ de control in domeniul sanatații publice, noteaza NOI.md. In acest sens, cabinetul de miniștri a aprobat miercuri, Regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sanatate, autoritate care va prelua domeniile de activitate…

- Procurorii DNA au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și l-au plasat pe senatorul ALDE Ilie Nita sub control judiciar pentru 60 de zile, pentru instigare la abuz în serviciu, operațiuni comerciale incompatibile cu funcția și evaziune fiscala.

- La data de 13.12.2017, procurori criminalisti din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva inculpatei S.M. pentru infractiunile de omor calificat si tentativa de omor. Totodata, s a dispus retinerea inculpatei pentru o perioada de 24…

- UPDATE- DIICOT Ploiești efectueaza percheziții la domiciliul proxenetilor minorei, iar alte structuri de Parchet la alte locații, potrivit unor surse citate de ZiarulIncomod.ro. Procurorii DIICOT au efectuat mai multe perchezitii la doua hoteluri din Ploiești intr-un dosar de trafic de persoane.…

- Fapte incredibile petrecute astazi la locuința unui consilier local care a avut curajul sa-l critice pe primarul Cristi Misaila, pentru ca la doar o zi sa se trezeasca acasa cu Corpul de Control al edilului și cu Poliția Locala. Iata comunicatul integral primit la redacție: ”Percheziții abuzive in stil…

- 10 membri ai Biroului Federal al FR Box au facut in septembrie 2015 o plangere penala la Tribunalul București pentru ca banii federației au fost cheltuiți nejustificat. Poliția nu a gasit dupa 26 de luni de la inceperea anchetei, nici un vinovat. ...

- Compania OMV Petrom a prejudiciat statul roman cu 7 miliarde de lei, potrivit unor controale facute de Curtea de Conturi, insa acesti bani nu au fost recuperati din 2015 pana in prezent, a declarat, joi, presedintele Blocului National Sindical (BNS), Dumitru Costin. Declaratiile au fost facute…

- Procurorii Parchetului Judecatoriei Constanta au cerut luni Judecatoriei Constanta arestarea preventiva a soferului pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului. Instanta a respins solicitarea procurorilor, hotarand cercetarea barbatului sub control judiciar. Decizia Judecatoriei…

- Magistrații de la Tribunalul București ar putea pronunța luni sentința în prima instanța în dosarul în care Vasile Blaga, fost secretar general al PDL, a fost judecat pentru trafic de influența.

- Suparat ca a fost demis din functia de manager al Ambulantei Bihor, ec. Gheorghe Pintea isi ataca colegii din conducere si anunta „fisuri politice”. Ec. Pintea a fost demis miercuri, prin ordin de ministru, iar joi a convocat o conferinta de presa pentru a trece in revista un bilant…

- Trei inspectori din izolatorul de detentie provizorie al Directiei de Politie a municipiului Chisinau si patru detinuti care s-au aflat in aceeasi celula cu Andrei Braguta, vor comparea pe banca acuzatilor. Procurorii au finalizat urmarirea penala si au expediat dosarul de invinuire a celor sapte in…

- La termenul de astazi, Tribunalul București ar putea decide daca statul român va fi chemat ca garant al plații despagubirilor în procesul Colectiv, în care sunt judecate mai multe persoane, printre care și fostul primar, Cristian Popescu Piedone. DNA a cerut judecatorilor la termenul…

- Dan Nicolau, trompetistul trupei Vunk, a fost retinut de procurorii DIICOT intr-un dosar de camatarie, au declarat, pentru AGERPRES , surse judiciare. Procurorii DIICOT au efectuat joi 29 de perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov si Prahova, la persoane banuite de…

- El este UCIGASUL de NEVESTE din ROMANIA. VEZI Prima POZA cu BESTIA O crima salbatica a avut loc in București. O femeie a fost ucisa intr-un apartament din Cartierul Titan, in Sectorul 3 al Capitalei. Din primele informații furnizate de polițiști reiese ca victima are in jur de 50 de ani și avea numeroase…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anunțat ca a solicitat Corpului de Control al MApN sa faca verificari la Oficiul Național pentru Cultul Eroilor pentru a vedea cum a fost organizata ceremonia de reinhumare a militarilor romani in cimitirul Rossoșka din Stalingrad, dupa ce s-a vehiculat ca aceștia…